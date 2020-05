A Pasiano torna il mercato all'aperto

Il mercato settimanale di Pasiano ritorna in piazza Alcide De Gasperi a partire da venerdì 8 maggio. Nell’ambito della vendita consentita si potranno acquistare esclusivamente generi alimentari, abbigliamento per bambini e prodotti florovivaistici (fiori recisi e delle piante ornamentali). A darne notizia è l’assessore Loris Canton: “Per il momento le bancarelle saranno disposte su un solo lato della strada. Se escludiamo le categorie merceologiche non contemplate dal decreto contiamo, più o meno, la presenza dell’80 percento degli stand”.



La piazza verrà delimitata e sarà previsto un unico varco d’entrata e un unico varco di uscita. L’accesso consentito a un solo componente per nucleo familiare. Per accedere al mercato verranno adottate misure organizzative al fine di garantire il rispetto della distanza interpersonale mediante la creazione di un'unica fila per coloro che attendono di accedere all'area mercatale. All’interno si compirà un percorso a senso unico. Gli ingressi saranno contingentati per evitare di superare la capienza massima di 15 persone contemporaneamente. Al fine di evitare assembramenti ad ogni uscita corrisponderà una nuova entrata. Dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro tra venditori e compratori e l’uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine (o comunque una protezione a copertura di naso e bocca). L’obbligo di predisporre queste misure e vigilare sulla loro osservanza è stato affidato al Servizio di Polizia Locale supportato da un gruppo di volontari del “Progetto Sicurezza”.



L’accesso alla piazza per l’allestimento dei banchi è consentito dalle 6.30 mentre l’orario dell’attività di vendita dei prodotti - come di consueto - è fissato dalle 7 alle 13. Durante l’attività i veicoli non potranno circolare nell’area mercatale e le vie limitrofe saranno chiuse al traffico.“Questo è un altro tassello che fa parte della nostra ripartenza - precisa il sindaco Piccinin - sempre nel rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti ministeriali e regionali. A questo proposito, mi auguro che vengano rispettate le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza. Se ripartiamo rispettando noi e gli altri - conclude -, adottando un comportamento responsabile, non vanificheremo gli sforzi fatti finora. È nell’interesse di tutti”.