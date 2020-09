A Passons storie di scatole, cose, giocattoli

Un appuntamento per i bambini, dai 5 agli 11 anni circa, e le famiglie, con l’Associazione 0432 che porterà in scena una rilettura delle storie di Gianni Rodari. L'evento 'Anche il chiodo ha una testa - storie di scatole, cose, giocattoli' è in programma domenica 27 settembre al Parco Azzurro di passons.

I partecipanti sono pregati di munirsi di mascherina e cuscini o coperte per sedersi comodi.

Ingresso libero e gratuito ma con prenotazione obbligatoria chiamando la Biblioteca Pasolini di Pasian di Prato allo 0432645957

In caso di maltempo l’evento sara’ spostato a domenica 11 ottobre sempre alle ore 16.00