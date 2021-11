A Paularo rivive la tradizione del legno

Domenica 28 novembre, a Paularo, è in programma la manifestazione 'Len', una giornata interamente dedicata al mondo del legno con eventi e attività durante tutta la giornata.



Dalle 9 del mattino, si potranno assaporare le specialità del posto nei mercatini di Natale e si potrà seguire le realizzazioni di sculture in legno e le tipiche calzature carniche, gli scarpez, fatte a mano. Dalle 10 spazio all'intrattenimento musicale in compagnia di Radio Studio Nord. Inoltre, dalle 14, è in programma la sfilata della filarmonica Nascimbeni di Paularo.