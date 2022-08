A Pesariis il primo ‘Peçots Party’

Venerdì 19 agosto, a partire dalle 17, si terrà a Pesariis il primo Swap Party, cioè uno scambio di vestiti, organizzato dal gruppo Fridays For Future Carnia e dal Centro del Riuso Maistrassâ di Gemona, in collaborazione con l’Officina Giovani Aree Interne del Fvg e l’Agriturismo “Sot la Napa” di Pesariis, che ospiterà l’iniziativa.

L’evento, intitolato “Peçots Party: vecchi stracci o nuovi vestiti?”, è il primo del suo genere nel territorio della Carnia, e vuole essere un’occasione per scoprire il bello dello scambio e del riutilizzo. Possiamo, infatti, svuotare i nostri armadi di vestiti ancora in buono stato ma che non usiamo più, per scambiarli con quelli di altri partecipanti, all’insegna di una visione del mondo più sostenibile e volta al riuso.

Ciascun partecipante potrà portare al massimo 10 capi (l’unica condizione è che siano in buono stato, ed esclusi intimo, costumi, scarpe e accessori), ai quali sarà assegnato un valore in gettoni. Con questi gettoni si potranno poi scegliere altri vestiti, per aggiornare il proprio guardaroba, riducendo così gli sprechi e la quantità di oggetti che ogni giorno finiscono in discarica. L’industria della moda - in particolare la fast fashion - è la seconda più inquinante al mondo dopo quella dei combustibili fossili, ed è tristemente famosa perché alimenta una filiera di lavoratrici e lavoratori sottopagati e dai turni massacranti, dove i diritti umani vengono calpestati. Facciamo invece della seconda mano la nostra prima scelta!

Ad animare la serata ci sarà anche il cantautore udinese Domenico Paladino, in arte Keller, che suonerà e canterà dal vivo alcuni brani del suo repertorio, mentre i partecipanti si scambieranno vestiti e gusteranno un aperitivo all’Agriturismo “Sot La Napa”.

Per informazioni scriveteci a fff.carnia@gmail.com o Facebook