A Pescincanna di Fiume Veneto ritorna la 'Piera'

Ieri, all’incrocio tra via Solari e via Battini, a Pescincanna di Fiume Veneto, si è svolta una cerimonia in seguito al recupero e riposizionamento della “Piera”, storica pietra miliare risalente all’epoca romana.

Presenti il Sindaco di Fiume Veneto Jessica Canton, la giunta comunale, la Pro Loco Pescincanna e un gruppo di cittadini che, nonostante la pioggia, non hanno voluto mancare all’appuntamento atteso da moltissimi anni.

Secondo la tradizione orale, il cippo è stato posizionato nel luogo attuale nel XII secolo dopo che la chiesa di Pescincanna è stata elevata a Pieve con giurisdizione religiosa sui paesi di Fiume, Bannia, Praturlone e Taiedo. La pietra miliare indicava, quindi, il punto dove i fedeli provenienti da alcuni di questi paesi, dovevano svoltare per dirigersi verso la chiesa.

“Il manufatto giaceva ai bordi della provinciale rovinato dallo smog e dalle intemperie", dichiara il vicesindaco Roberto Corai che si è occupato in prima persona per la buona riuscita dell’iniziativa. "Da oltre quindici anni la Pro Loco Pescincanna aveva portato all’attenzione del Comune la necessità del recupero, senza aver mai ottenuto riscontri. Abbiamo sostenuto l’iniziativa con determinazione, ottenendo, grazie all’interessamento del consigliere regionale Simone Polesello, anche il nulla osta di Fvg Strade spa, ente regionale proprietario della ex-provinciale. Il lavoro svolto dai volontari della Pro Loco è stato eccellente, la Piera è stata restaurata e posizionata nel punto adeguato al suo ruolo e alla sua importanza storica, località presente in molte mappe dei secoli scorsi".

Con la cerimonia di ieri è stata scoperta una targa con un testo, a cura di Luigi Sergio Marcuzzi, che riporta i cenni storici della ‘Piera’, a futura memoria.