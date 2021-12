A Pordenone, 'Racconti in class…room'

A Pordenone scattano i ‘Racconti in class…room’. “Le particolari circostanze legate all'attuale emergenza sanitaria, ci hanno costretti già l’anno scorso a cambiare la modalità e il nome, ma restano immutati l’interesse e l’entusiasmo per la XIV edizione del contest di scrittura narrativa Racconti in classe, promosso dal Liceo Leopardi–Majorana di Pordenone in collaborazione con Fondazione Pordenonelegge.it”, spiegano gli organizzatori.

Vista l'impossibilità di riunire gli studenti a scuola, oggi il concorso si svolge online, mettendo a frutto l'esperienza maturata con la didattica a distanza. Anche quest’anno la partecipazione è significativa, oltre le aspettative. Sono iscritti più di 120 ragazzi, studenti del Leopardi-Majorana e delle scuole Secondarie di Primo grado di Pordenone e del territorio.

La Giuria del concorso è composta da Teresa Tassan Viol (Presidente), dalla curatrice di pordenonelegge.it Valentina Gasparet, dallo scrittore e docente Enrico Galiano, dai giornalisti Lorenzo Marchiori della redazione Il Gazzettino e da Cristina Savi della redazione Messaggero Veneto, e da Paola Schiffo di Fondazione Pordenonelegge.it. La premiazione si terrà giovedì 3 febbraio alle 17.30.