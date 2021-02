A Pordenone aperte le iscrizioni ai nidi d'infanzia

Dall'1 al 28 febbraio 2021 sono aperte le iscrizioni per l'accesso ai nidi d’infanzia comunali e per l'ottenimento di eventuali contributi per la frequenza a nidi privati accreditati dal Comune di Pordenone, per l'anno educativo 2021/2022.



I nidi d'infanzia accolgono bambini e bambine di età compresa tra i tre mesi ai tre anni.

Si può presentare la domanda anche per i bambini la cui data di nascita presunta è prevista entro il 31 maggio 2021.

Un'ulteriore possibilità di iscrizione è prevista dal 1° settembre al 30 novembre 2021: le domande entreranno in graduatoria da gennaio 2022 in caso di disponibilità di posti. Info e modulistica: https://www.comune.pordenone.it/it/comune/il-comune/uffici/direzione-generale/settore-2/servizi-educativi-e-scolastici/nidi-infanzia/iscrizione



Tutte le informazioni e la modulistica, disponibili nel sito, possono essere anche ritirati in piazza della Motta 2, ingresso principale agli uffici comunali e all’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune in piazzetta Calderari 1.



Il Comune di Pordenone gestisce due asili nido: il Germoglio, che si trova in via Auronzo n. 8 e l'Aquilone, in via General Cantore n. 9. I due servizi rispondono ai bisogni educativi e sociali dei bambini di età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni e delle loro famiglie. Tutte le informazioni dettagliate sulle strutture, i contatti, gli orari, le tariffe, sono disponibili nella pagina web dedicata.Per consentire ai genitori di conoscere da vicino i due nidi comunali, nell'impossibilità di organizzare le consuete giornate di "Nidi Aperti" a causa della pandemia in corso, sono stati programmatiInoltre, quest'anno il servizio Nidi e infanzia ha predisposto una video presentazione dei due nidi comunali, che sarà disponibile a breve.