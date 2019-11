A Pordenone, cento occhi elettronici e un nuovo comando

Sul fronte delle infrastrutture, per la sicurezza il Comune di Pordenone punta sulla videosorveglianza. L’amministrazione, infatti, ha finanziato l’acquisto e di 10 nuove videocamere, che saranno installate nei centri sportivi e in quelli di aggregazione. “In questo modo - dice l’assessore alla Sicurezza, Emanuele Loperfido - supereremo le 100 telecamere in città. Al momento del nostro insediamento, ce n’erano 58 (non tutte funzionanti) e oggi siamo arrivato a oltre 90 occhi. Tutto il patrimonio di videocamere sarà gestito tramite un global service, che prevede la manutenzione costante dei dispositivi e un continuo aggiornamento del software, così da renderle sempre efficienti”. Sul tappeto resta, infine, la questione della struttura che ospita il comando della polizia locale.

“L’attuale sede di via Oderzo - conclude Loperfido - era stata individuata in via temporanea come alternativa a quella vecchia di via Martelli e comunque non è adeguata alle esigenze del corpo. Gli spazi sono piccoli e si trova in una zona periferica. L’idea è di avere in futuro una sede situata in una zona più centrale, raggiungibile anche con i mezzi pubblici, così da favorire l’utenza. Stiamo quindi valutando l’ipotesi (proprio in queste settimane ne stiamo verificando i costi) l’ipotesi di trasferire il comando nell’attuale sede del provveditorato in via Concordia”.