A Pordenone cinque nuove Pietre di Inciampo

Pordenone apre le celebrazioni per la Giornata della Memoria questa mattina con un appuntamento curato dagli studenti del Liceo L. Majorana.



Saranno posate cinque nuove Pietre di Inciampo a ricordo delle vittime pordenonesi della Shoah. Dal 2020 ne sono state posate nove e in questa edizione il cosiddetto patrimonio del Museo diffuso delle Pietre di Inciampo, distribuito in tutta Europa, ne uscirà accresciuto di altre cinque. Quattro nel quartiere di Torre con inizio della loro posa alle ore 11: in via Nazario Sauro 9 per ricordare Arturo Biasutti, in via Piave 13 per Annibale Toffolo, in via General Cantore 28 per Antonio e Romeo Pilat e una a Pordenone alle 15 al n.10 di via del Fante per Luigi Antonio Santarossa.



"Mantenere viva la memoria di quanto è accaduto è importante perché nelle menti di tutti deve essere scolpito ciò che di atroce è successo, per saperlo fronteggiare e fare in modo che non si riproponga mai più - ha detto l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli, partecipando oggi a Pordenone alla cerimonia organizzata dall'Amministrazione comunale -".



Alla presenza dell'assessore alla cultura, di, degli studenti e del dirigente scolastico delle Pietre d'Inciampo hanno trovato collocazione davanti alle case nelle, dove vivevano alcune delle persone residenti a Pordenone che hanno perso la vita durante la Shoah.Nel suo intervento l'esponente dell'Esecutivo ha voluto dapprima ricordare le parole di Primo Levi "meditate che questo è stato" quale monito affinchè tutti non dimentichino le atrocità dell'Olocausto. Quindi Gibelli ha posto in evidenza come vi siano molte altre violenze presenti tutti i giorni che lasciano il segno della cattiveria e del furore ideologico. "Ne è un esempio la 'cancel culture' - ha detto l'assessore - in cui si vuole cancellare la storia e le persone che ne sono state protagoniste sulla base di metri di giudizio attuali che nulla hanno a che vedere con le epoche e il contesto storico nel quale i fatti si sono verificati".. Voi ragazzi - ha concluso l'assessore rivolgendosi agli studenti presenti alla cerimonia - dovete farvi carico di questo importante peso perché quanto accaduto non si ripeta mai più".