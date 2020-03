A Pordenone da giovedì 12 marzo parchi chiusi in città

Prosegue la campagna di sensibilizzazione, questa sì virale, #IORESTOACASA per contenere la diffusione del Covid-19. A Pordenone, come scritto nel messaggio inviato dal numero Whatsapp usato dal Comune per gli eventi e le comunicazioni importanti, da oggi, giovedì 12 marzo, sono chiusi tutti i parchi cittadini.

"Non uscire di casa è la cosa più importante in questo momento - viene ribadito nel messaggio -. Uscite solo se veramente necessario. Info dettagliate sulle misure in vigore e recapiti utili sono disponibili nel sito del Comune.

E' attiva anche la raccolta fondi per la terapia intensiva di Pordenone "per potenziare la terapia intensiva del nostro ospedale, organizzata dalla famiglia Zuzzi. In questi momenti bisogna rimanere uniti. Anche un piccolo contributo può fare la differenza".