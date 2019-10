A Pordenone è tempo di Movember

Da otto anni il Pordenone Rugby Libertas aderisce a Movember. Per tutto il mese di novembre l’obbiettivo fuori dal campo della società cittadina è quello di sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie oncologiche tipicamente maschili e sulla salute psichiatrica. Per raccogliere fondi e sensibilizzare su questi temi, l’associazione ha deciso di produrre e vendere t-shirt.

In questo modo è possibile partecipare alla raccolta fondi inviando una mail a piccinin.dario@gmail.com con le taglie e i quantitativi richiesti. Dal 2016, il Pordenone Rugby sostiene Movember assieme ad altre associazioni come un’unica squadra. Ha tolto il logo della società dalla t-shirt e lo ha sostituito con quello del Movember Rugby Team, con lo scopo di allargare il bacino di diffusione delle magliette. Questo ha dato subito un'impennata alla raccolta, grazie anche al lavoro di sensibilizzazione delle squadre Old aderenti al Comitato Old Rugby Veneto che, fin da subito, hanno fatto proseliti nelle società di riferimento e non.

Negli ultimi due anni l’iniziativa ha superato i confini regionali. Oltre a Friuli Venezia Giulia e Veneto, le t-shirt sono arrivate in Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Trentino. Il ricavato della raccolta viene equamente diviso tra Cro di Aviano e Iov di Padova.

Per la consegna delle donazioni sarà creato un assegno gigante su cui vengono impressi gli stemmi di tutte le società sportive aderenti. L’iniziativa è aperta a tutte le associazioni, non necessariamente di rugby. Basta acquistare una maglietta per vedere il proprio logo insieme a tutti quelli che partecipano.

Il costo simbolico per ogni maglietta è di dieci euro… e ce n’è per tutte le taglie dalla xs alla xxxxl!