A Pordenone il nuovo elicottero Drago 149 dei pompieri

E' atterrato oggi a Pordenone, in volo di addestramento, alla presenza del Comandante Giovanni Greco e di una parte del personale operativo del Comando dei Vigili del fuoco, il nuovo elicottero in dotazione al nucleo pompieri di Venezia, in procinto di ultimare i voli addestrativi e passare alla piena operatività.

Si tratta di un Agusta AW139 bimotore Pratt&Whitney da 1500cv l'uno, con la capacità di caricare a bordo fino a 17 operatori (incluso l'equipaggio). Dotato di verricello di soccorso e gancio baricentrico, dispone di tutte le ultime tecnologie per la sicurezza del volo e il soccorso ed è abilitato anche al volo notturno.

Il nuovo elicottero multiruolo sarà presto disponibile per intervenire nei molteplici scenari in cui opera il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.