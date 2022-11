Questa mattina nella sede del Comando provinciale Carabinieri di Pordenone, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, è stata inaugurata la stanza allestita per l’audizione protetta delle donne vittime di violenza.

La cerimonia s'inserisce nell’ambito del progetto di collaborazione tra l’Arma e Soroptimist International d’Italia, denominato Una stanza tutta per sé.