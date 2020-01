A Pordenone la Befana dei Vigili del Fuoco

Anche quest'anno i Vigili del Fuoco del nucleo Speleo Alpino Fluviale di Pordenone hanno dato spettacolo davanti a un folto pubblico che si è raccolto in piazzetta San Marco per assistere a una complessa manovra di corde per calare la Befana dal campanile della basilica, un'iniziativa organizzata in collaborazione con il comune di Pordenone.

Cogliendo l'occasione come momento di formazione e addestramento, i pompieri hanno allestito una teleferica con uno sviluppo di circa 90 metri, ancora maggiore rispetto agli anni passati, che ha consentito alla vecchietta di essere calata, in completa sicurezza, in mezzo alla piazza, lanciando saluti e caramelle ai numerosissimi bimbi e adulti che, con il naso all'insù, hanno atteso il suo arrivo, accogliendola calorosamente a terra.

I Vigili del Fuoco di Pordenone colgono l'occasione per fare, a tutta la cittadinanza, gli auguri per un sereno e proficuo 2020 all'insegna della sicurezza!