A Pordenone la cancelleria arriva a domicilio

Cancelleria a domicilio, a Pordenone. "Abbiamo contattato le cartolerie della città – ha informato il sindaco Alessandro Ciriani in un video sui social - alla luce delle tante richieste dei genitori che fanno difficoltà a reperire quaderni, penne e cancelleria in generale (articoli esclusi dai beni di prima necessità, ndr) per i compiti dei loro figli. Da domani nel sito del Comune pubblicheremo l’elenco delle cartolerie che fanno servizio a domicilio o comunque che si appoggiano alla protezione civile per le consegne a casa. Anche in questo caso chiedo senso della misura e responsabilità – ha proseguito - l’appello è di non chiamare per farsi portare una matita, ma di fare un ordine più consistente che giustifichi gli spostamenti del commerciante o dei volontari".