A Pordenone la cittadinanza italiana non interessa più

La cittadinanza italiana? Agli stranieri che risiedono a Pordenone sembra non interessare più. O, almeno, in misura molto minore rispetto solo a qualche anno fa. A dirlo sono i dati demografici inseriti nella Relazione sulle performance del Comune della città sul Noncello, pubblicata pochi giorni fa, dove si possono trovare i numeri relativi alle richieste degli ultimi cinque anni. Se nel 2015 le persone che hanno acquisito il passaporto italiano erano 528, cifra lievitata a quota 595 l’anno successivo, successivamente c’è stato un vero e proprio flop: 336 richieste nel 2017, 135 nel 2018 e 123 lo scorso anno. Facendo due semplici conti, dall’anno del boom, ovvero il 2016, le domande per diventare italiani sono diminuite di quasi l’80 per cento.

Tre sono i ‘canali’ principali attraverso i quali i 1.717 nuovi italiani di Pordenone degli ultimo quinquennio (il 3,3% dei 51.494 residenti a Pordenone a fine 2019) e i 2.827 degli ultimi otto anni (il 5,4% della popolazione attuale) possono ottenere il passaporto nazionale. Il primo è quello della richiesta dopo 10 anni di residenza in Italia, avendo redditi sufficienti al proprio mantenimento e in assenza di precedenti penali. In questo caso si può fare domanda e prestare giuramento in lingua italiana (la sua conoscenza è un prerequisito per il buon esito dell’iter) in Comune. Il secondo riguarda i familiari di chi ottiene la cittadinanza nel primo modo, per esempio i figli minori che diventano italiani di conseguenza.



Il terzo attiene a chi, nato in Italia, ha vissuto nel Belpaese fino alla maggiore età: questi giovani possono richiedere di essere riconosciuti cittadini italiani. Non lo diventano automaticamente, invece, i loro genitori.Un guaio, dal punto di vista demografico, per il numero degli italiani in presenti città. “Rispetto al 2015 - si legge nel documento - si è registrata una lieve aumento della popolazione, 0,52% nel quinquennio, dovuto all’aumento degli italiani (più 0,43%). L’aumento dei cittadini italiani è tuttavia riferibile all’acquisizione della cittadinanza da parte di cittadini stranieri”. Insomma, le richieste da parte degli stranieri hanno consentito di rendere sostanzialmente stabile la ‘quota’ di italiani.Si potrebbe pensare che il calo delle richieste di cittadinanza sia conseguente a quello di stranieri in città. Invece, se c’è stato un crollo dei non italiani residenti tra il 2015 e il 2016, da 7.469 a 7.025 persone, negli anni successivi il numero è tornato a salire: 7.070 nel 2017 e 7.329 nel 2018. Nel 2019 la presenza degli stanieri non solo ha recuperato il dato di cinque anni prima, ma è anche riuscita a superarlo: 7.546 persone (più 1%), pari al 14,6% della popolazione totale.Tornando alla Relazione sulle performance, nel documento si trovano anche altri dati. In particolare il grado di soddisfazione degli utenti dei servizi offerti dal Comune. E’ stabile ad alti livelli quello riguardante il servizio alle persone con handicap, lo scuolabus e gli asili nido (9 in tutte le ultime quattro rilevazioni).Va detto, però, che riguardo ai nidi pare essere sorto un problema. Se il grado di copertura della domanda di servizio potenziale effettiva (ovvero i posti rispetto a tutti i cittadini con età da 0 a 36 mesi) è salito dal 12,59% del 2017 al 13,76% del 2019, il grado di soddisfacimento della domanda espressa è sceso dal 99,52 per cento al 90,16 per cento. Liste di attesa più lunghe, quindi, probabilmente dovute al bonus ‘Quoziente pordenone’ voluto all’Amministrazione, che potrebbe aver fatto crescere la domanda più del grado di copertura. Migliora il gradimento delle farmacie comunali (da 9 a 10), mentre peggiora quello delle mense scolastiche (da 8 a 9).