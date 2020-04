A Pordenone la sosta è tornata a pagamento

Da lunedì 20 aprile i parcheggi blu su strada a Pordenone sono tornati a pagamento. Il Comune li aveva resi gratuiti per diverse settimane, alla luce dell'emergenza coronavirus.



Ora, appunto, è stata ripristinata la normalità e bisogna dunque pagare il ticket per non incorrere nelle sanzioni. La sosta - comunica ancora l'Amministrazione - è gratuita fino al 3 maggio esclusivamente per i titolari di abbonamento, purchè valido al 10 marzo, di tipologia A (strada residenti) e G (strada residenti titolari di carta argento). Per usufruire di tale agevolazione è necessario esporre l'abbonamento cartaceo, anche se scaduto.