A Pordenone, le medaglie al merito della Polizia di Stato

Questa mattina, nel piazzale interno della Questura di Pordenone, si è svolta la cerimonia di consegna delle “medaglie per merito, anzianità di servizio, e commiato nonché attestati” conferiti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza al personale della Polizia di Stato.

Il Questore Marco Odorisio ha consegnato 47 riconoscimenti, tra Medaglia d'Oro e d’Argento per Merito di Servizio, a Croce d'Argento e di Bronzo per Anzianità di Servizio, Nastrino per Lungo Impiego in servizi di Ordine Pubblico, Medaglia di Commiato, Foglio di Congedo ad appartenenti alla Polizia di Stato della Provincia di Pordenone, sia in servizio che in quiescenza. Alla cerimonia, hanno presenziato i Funzionari, i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno.

Il Questore ha così evidenziato “l’importanza di questo momento, che sta a testimoniare il ringraziamento per il quotidiano impegno profuso dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato, che hanno operato ed operano nella Provincia di Pordenone, per il conseguimento del bene comune e della sicurezza. In particolare il ringraziamento va ai poliziotti in quiescenza, che con il loro operato, ci hanno preceduto consegnandoci, come in una ideale staffetta, quel testimone di legalità e spirito di servizio, che ogni giorno anima l’agire di ciascuno di noi. I riconoscimenti di oggi raccontano di un passaggio di consegne, senza però mai interrompere quel legame indelebile, con chi prima di noi ha reso il suo servizio a favore del prossimo e della collettività".

Si è quindi proceduto alla consegna delle seguenti “medaglie per merito e anzianità di servizio, nonché delle medaglie di commiato e attestati:

MEDAGLIA D'ORO PER MERITO DI SERVIZIO

• Vice Questore della Polizia di Stato GOBBO Paolo

MEDAGLIA D'ARGENTO PER MERITO DI SERVIZIO

CROCE D'ORO PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO

• Sostituto Commissario della Polizia di Stato CANDELORI Roberto

CROCE D'ARGENTO PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO

• Vice Questore della Polizia di Stato GOBBO Paolo

CROCE DI BRONZO PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO

• Vice Ispettore della Polizia di Stato TENDELLA Maura

NASTRINO PER LUNGO IMPIEGO IN SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO

• Vice Questore della Polizia di Stato GOBBO Paolo

MEDAGLIA DI COMMIATO

• Commissario della Polizia di Stato DE ZORZI Francesco

FOGLIO DI CONGEDO

E’ stato, inoltre, conferito il PREMIO LEGALITA’ E SICUREZZA all'Assistente Capo della Polizia di Stato MANAI Adriano . Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Conferisce il “Premio Legalità e Sicurezza al componente della I° Sezione Criminalità Organizzata della Polizia di Stato Squadra Mobile della Questura di Venezia. “Dimostrando alto senso del dovere, elevata professionalità e spiccato acume investigativo, i componenti della I° SEZIONE CRIMINALITA’ ORGANIZZATA DELLA SQUADRA MOBILE DI VENEZIA, coordinata dalla locale Direzione Distrettuale antimafia, conducevano la lunga e complessa indagine di polizia giudiziaria denominata “AT LAST”, protrattasi per oltre dieci anni, che in data 19 febbraio 2019 portava all’esecuzione dell’ordinanza cautelare a carico di 61 soggetti aggregati ad un’associazione a delinquere di stampo mafioso insediatasi da anni nel Comune di Eraclea e nelle aree limitrofe e al commissariamento del Comune per infiltrazione mafiosa. La brillante operazione ha suscitato elevato clamore mediatico e aperto ulteriori sviluppi investigativi e giudiziari, portando alla luce e contribuendo a disarticolare un ampio e trasversale sistema criminoso radicatosi negli anni nel territorio veneto, con gravi effetti distorsivi per la libera concorrenza e la competitività delle aziende venete.