A Pordenone nasce la Smart Production Factory

E’ stato inaugurato al Consorzio Universitario di Pordenone il laboratorio “Smart Production Factory” dell’Università di Trieste – Dipartimento di Ingegneria e Architettura. E’ stato realizzato con il contributo della LeanProducts e con componenti di Electrolux Professional e Savio Macchine Tessili, consente di operare in una linea di assemblaggio con differenti produzioni, dimostrando la versatilità del sistema progettato e realizzato dal laureando del Double Degree Master in “Production Engineering and Management” Lorenzo D’Angelo, con la supervisione di Matteo Correzzola, Raffaele Campanella e Dario Pozzetto.

All’inaugurazione erano presenti oltre a Dario Pozzetto, coordinatore del Double Degree Master, Matteo Correzzola, responsabile di LeanProducts, Giorgio Buiatti, Continuous Improvement Director presso Electrolux Professional, Simone Franzo, Marketing & Sales Manager del Consorzio Universitario di Pordenone, Raffaele Campanella, esperto senior di Lean management, Lorenzo D’Angelo e altre persone provenienti dal vertice strategico e linea intermedia di Aziende come Cappellotto, Electrolux, Maschio Gaspardo, Machina Web, SFS, ecc., nonché liberi professionisti del settore della gestione industriale.

Sarà utilizzato per attività di laboratorio per la formazione degli studenti universitari delle lauree triennali e magistrali di ingegneria dell’ Università di Trieste; attività di laboratorio per la formazione gli studenti universitari della laurea magistrale dell’Università di Trieste presso il Consorzio Universitario di Pordenone; attività di laboratorio per gli studenti dell’alternanza scuola-lavoro delle scuole secondarie superiori di Pordenone; attività di laboratorio per partecipanti a corsi di formazione del Consorzio Universitario di Pordenone; attività di laboratorio per partecipanti a corsi di formazione esterni al Consorzio Universitario di Pordenone (Enaip, IAL, Ordine degli Ingegneri, Aziende che intendono acquisire formazione nelle tecniche Lean management ecc.).