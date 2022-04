A Pordenone prende vita 'Autonominsieme'

La Cittadella della formazione e della solidarietà Fondazione Opera Sacra Famiglia è l’ente partner di un progetto che mira a favorire l’autonomia delle persone diversamente abili.

Grazie al sostegno della Fondazione Friuli, sempre attenta alle esigenze delle categorie più fragili, sta prendendo forma “Autonominsieme” che darà vita a un ambiente nel quale si possa sviluppare la socialità, imparare cose nuove, vivere la quotidianità.

L’ampia area verde della Comina rappresenta il luogo ideale, perché ospita l’azienda agricola con la fattoria didattica, il giardino Mediterraneo, l’apiario, ampi prati, campi sportivi e un percorso vita.

“Autonominsieme” nasce dall’obiettivo dell’Associazione di promozione sociale SpecialMente, costituita da genitori, famigliari e persone con disabilità, condiviso con i partner Cittadella della Formazione e Solidarietà - Fondazione Opera Sacra Famiglia, FoodEtica e IAL, di sperimentare un modello di sviluppo dell’autonomia applicata alla vita quotidiana, nei giovani-adulti con disabilità.

La strategia consiste nel creare un ambiente nel quale le persone con disabilità possano occuparsi della cucina e del guardaroba, di un piccolo orto, prendersi cura di sé e imparare a utilizzare le tecnologie informatiche, anche in base alle preferenze individuali; e, non di meno, un contesto nel quale esse possano incontrare altre persone, non disabili, anche coetanee, con le quali condividere lo svolgimento delle predette attività secondo il principio del “fare insieme”.

"Per la realizzazione di questa prima sperimentazione – spiega Silvia Astorri, referente del progetto per la Cittadella – sono state individuate dieci persone con disabilità in carico all’Azienda sanitaria Friuli Occidentale e residenti nel territorio pordenonese. SpecialMente, grazie alla generosità del Presidente della Cittadella della Formazione e Solidarietà, Eugenio Adriano Rosset, che, da sempre sensibile e attento ai bisogni delle persone in condizione di fragilità, ha messo a disposizione dei soci dell’Associazione un locale della Fondazione Opera Sacra Famiglia per allestire gli spazi cucina, 'orto da balcone', guardaroba e cura di sé nonché una postazione pc, oltre che un supporto nella gestione di attività esperienziali di cucina e di informatica".

"La collaborazione di FoodEtica è funzionale a sensibilizzare il gruppo target sul tema della sana nutrizione. Infine, Ial, grazie all’apporto volontario dei propri allievi/e dei corsi di studio per estetista-acconciatore, opportunamente sensibilizzati e preparati, offre un servizio di affiancamento alle persone con disabilità, con consigli e trattamenti per la cura di sé. Si prevedono anche momenti di osservazione funzionali a rilevare come si stia modificando il livello di autonomia delle persone con disabilità".