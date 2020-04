A Pordenone prorogata la chiusura dei mercati e dei cimiteri

A Pordenone, con un'ordinanza del sindaco Alessandro Ciriani, è stata prorogata fino al 3 maggio la chiusura dei mercati cittadini e dei cimiteri.

L'accesso ai cimiteri rimane consentito per le operazioni di sepoltura alle ditte incaricate e a non oltre quindici persone che accompagnano la salma, salvo casi eccezionali da valutarsi a cura dell’ufficio comunale competente (ufficio di polizia Mortuaria), previa motivata istanza.

Rimangono chiusi anche parchi e aree verdi. Riaperti, invece, gli orti sociali e prorogata fino al 19 aprile la gratuità dei parcheggi blu su strada.



Il Comune fa inoltre sapere di aver ricevuto un'ulteriore fornitura di 10 mila mascherine da una privata cittadina cinese, grazie a un contatto professionale dell'assessore Emanuele Loperfido. Le mascherine, per volontà della donatrice, verranno consegnate dalla Protezione Civile comunale a coloro che sono impegnati in prima linea nella lotta al covid-19.



In merito all', il sindaco Ciriani ha informato che “sentita la nostra polizia locale, noi interpretiamo lae invieremo questa interpretazione alle forze dell'ordine. Prima di tutto, però,. Insomma,. In ogni caso – ha ricordato - l'attività motoria va fattoo in alternativa con un altro strumento, tipo un foulard. Ricordo che non siamo ancora usciti dall'emergenza e dobbiamo continuare a” ha concluso.