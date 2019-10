A Pordenone prosegue Caffè corretto Scienza

Sei appuntamenti con la scienza come non l’avete mai vista: dalle diete allo sport, dalla rigenerazione del cuore fino all’invecchiare bene, il tutto nel segno del genio anticipatore di Leonardo Da Vinci. Caffè corretto Scienza è un progetto di divulgazione scientifica ideato dall’Università di Trieste, Dipartimento Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute e finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e vuol essere un luogo di dibattito e quasi un laboratorio itinerante in cui esperti di discipline umanistiche e scientifiche si confrontano su argomenti di forte attualità con un approccio multidisciplinare.

Il secondo incontro, dal titolo “Quanto contano il caso e la sfortuna nell’ammalarsi di tumore”, si terrà a Pordenone venerdì 11 ottobre dalle 18 alle 20, al Ridotto del Teatro Giuseppe Verdi.

La tematica affrontata sarà la malattia oncologica, cercando di utilizzare dei punti di vista e degli approcci inusuali per il pubblico. Aprirà l’incontro Matteo Biasotto, responsabile scientifico del progetto, a cui seguiranno i saluti dei rappresentanti dell’amministrazione della Regione e del Comune di Pordenone, partner del progetto. L’incontro sarà introdotto e moderato da Marina Migliavacca Marazza, ex manager editoriale e ora giornalista e scrittrice, che nel suo ultimo romanzo ha approfondito uno degli aspetti più umani e meno conosciuti di Leonardo, ovvero il rapporto con sua madre Caterina. Porterà inoltre all’attenzione del pubblico curiosità sull’aspettativa di vita, le malattie e la conoscenza dei tumori nel Rinascimento.

Oggi migliaia di ricercatori in tutto il mondo lavorano per decodificare i complessi meccanismi che portano un tessuto sano ad accumulare una serie di piccolissime mutazioni nei normali meccanismi fisiologici, che possono in alcuni casi portare ad anomalie nella replicazione delle cellule, con l’inizio della formazione di un tumore. Ma qual è la probabilità che ciò accada? E come si interpretano in maniera corretta i dati statistici presenti sulle pubblicazioni scientifiche a riguardo?

Ne parlerà lo statistico Lucio Torelli, professore ordinario presso l’Università di Trieste, che descriverà l’uso e il misuso della statistica nella descrizione di una malattia e della sua cura, e come si possa arrivare ad un’errata interpretazione dei risultati e riportarla al grande pubblico. E’ quindi tutta una questione di statistica/sfortuna? Spesso il paziente malato di tumore sente il peso di questa sfortuna e fatica ad accettare la malattia. Come spiegare al paziente il percorso al quale sta per andare incontro? Emanuela Vaccher, oncologa al CRO di Aviano, e Maria Antonietta Annunziata, psico-oncologa dello stesso istituto, affronteranno la delicata questione in un dialogo sulla malattia, la casualità, l’accettazione e la reazione.

L’introduzione “semiseria” alla serata (riguardante i rapporti di Leonardo con la scienza, la magia e la superstizione) organizzata da Bonawentura è affidata a Lorenzo Pizzuti, giovane ricercatore/attore della compagnia “Topi da laboratorio” che al termine dell’incontro, aperto a tutti e a ingresso gratuito, inviterà il pubblico a partecipare alla discussione anche attraverso la compilazione di un questionario online, secondo le modalità della Citizen Science.

Caffè corretto Scienza è un’iniziativa di divulgazione scientifica, aperta al pubblico organizzata dall’Università degli Studi di Trieste in partenariato con Comune di Pordenone, Comune di Sacile, International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB), Associazione Nazionale Volontari Lotta contro i Tumori (ANVOLT), Immaginario Scientifico e con la collaborazione organizzativa e artistica di Bonawentura/Teatro Miela. E’ un progetto di Trieste Città della Conoscenza, la rete che unisce le realtà delle ricerca triestina e promuove il dialogo fra scienza e cittadinanza.

Per i dettagli e il calendario completo degli appuntamenti consultare il programma su www.units.it, www.miela.it