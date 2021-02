A Pordenone prosegue il restauro di piazzetta Pescheria

Proseguono i lavori di restauro e valorizzazione di piazzetta Pescheria, a Pordenone. Dopo gli interventi sul sottosuolo, ora si sta posando la nuova pavimentazione.



"Piazzetta Pescheria sta tornando bella – ha commentato il sindaco Alessandro Ciriani sui social -. Dopo essere stata "violentata" e dimenticata nei decenni, interrando la roggia e trasformandola in un anonimo parcheggio di asfalto, quello che era uno dei luoghi più suggestivi della città viene riqualificato e restituito ai cittadini".



"Sarà anche uno spazio esterno per il teatro Verdi. Una quinta verde la renderà più gradevole. Ancora un po' – ha concluso - e il progetto si presenterà finito in tutta la sua bellezza".