A Pordenone, prosegue la realizzazione dei marciapiedi

Procedono in via De Paoli, a Pordenone, i lavori per realizzare i nuovi marciapiedi, abbattere le barriere architettoniche, completare gli allacciamenti fognari. Nel tratto di via De Paoli che conduce a corso Garibaldi, in uno dei due lati si può già vedere e percorrere il marciapiede nuovo, tanto che dalla settimana scorsa il cantiere si è spostato per proseguire i lavori sull’altro lato.

"In accordo con i commercianti – fa sapere l’assessore Cristina Amirante – il lavoro è stato diviso in lotti in modo da evitare che il cantiere nasconda contemporaneamente troppe vetrine".

L’accesso ai negozi è comunque sempre garantito. Una squadra di operai, intanto, sta completando anche il pezzo di marciapiede verso via Oberdan, i cui lavori sono stati avviati poco prima di Natale.