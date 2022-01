A Pordenone, quartieri a misura di anziani e giovani

Due sono le macrodirezioni che Pordenone sta prendendo e che caratterizzeranno anche in futuro la trasformazione dell’area urbana. Il punto focale dei progetti che riguardano la città mettono al centro due categorie di persone – anziani e giovani – ritenuti elementi cardine per la vita della comunità. “In un’epoca di ‘fuga di cervelli’ noi vogliamo diventare una realtà capace di attrarre i giovani – sottolinea il sindaco Alessandro Ciriani -. Per farlo puntiamo a far crescere imprese e occupazione, ma vogliamo anche mantenere la vitalità culturale che da anni caratterizza la nostra città, con eventi e iniziative adeguati. Contemporaneamente il progressivo invecchiamento della popolazione implica la programmazione di infrastrutture e servizi che facciano fronte ai bisogni dei cittadini più anziani, per cui stiamo studiando un sistema virtuoso che implica la riqualificazione di alcuni edifici per abitazione e attività commerciali di prossimità”.



A entrare nello specifico dei progetti è l’assessore all’urbanistica e grandi opere. “Stiamo per recuperare alcuni edifici in città puntando a un consumo di suolo pari a zero e alla riqualificazione urbana di ambiti particolarmente degradati.e creare nuovi alloggi di social housing per giovani, single, coppie o padri separati come ad esempio nel fabbricato ex Cral nel quartiere di Torre. In altre aree come l’ex Birrificio e l’ex Battirame abbiamo in progetto di realizzare anche residenze e centri diurni per anziani. Per queste opere sono stati, mentre dovrebbero essere definitivamente fruibili nel 2025”.. “Il progetto, che vale 24 milioni euro, è al momento in attesa di finanziamento da parte dello Stato, ma in previsione c’è la realizzazione di, dove si trovano molte scuole superiori, tra via Matteotti e via Interna – prosegue Amirante -. Abbiamo in progetto di modificare l’area, migliorando gli edifici scolastici, ma allestendo anche spazi e impianti per associazioni sportive e culturali (in previsione ci sono uno skate park e campi da basket) e anche implementare i servizi e l’indotto, con locali e attività commerciali ad hoc”.