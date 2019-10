A Pordenone Riso&Confetti

È questo un mese di novembre davvero ricco di appuntamenti alla Fiera di Pordenone. Si inizia proprio con Riso&Confetti, la storica manifestazione dedicata al mondo delle cerimonie e, in particolare, al giorno del matrimonio. Apre venerdì 1° novembre (e sarà visitabile fino a domenica 3 novembre), la ventunesima edizione di questo salone che, negli anni, è diventato un’occasione di visita imperdibile non solo per le coppie alla ricerca di fornitori, idee, spunti per il loro grande giorno, ma anche per chiunque si trovi alle prese con l’organizzazione di battesimi, compleanni, cresime, anniversari.

Che si tratti di una cerimonia per pochi intimi o di un festeggiamento in grande stile, che si scelga un abito tradizionale o vi sia voglia di modernità, che si opti per catering oppure per un ristorante, il segreto è trovare chi riesce a capire desideri e necessità degli sposi, concretizzando al meglio le loro idee.

Riso&Confetti è il luogo dove trovare tutte le risposte per la realizzazione di un evento indimenticabile, entrando in contatto con tanti professionisti del settore, di provenienza regionale ed extraregionale. Circa 90 espositori saranno a disposizione dei visitatori per presentare le proprie offerte: soluzioni, idee, tendenze, tutto al servizio della cerimonia perfetta. Tre giornate nelle quali informarsi, raccogliere spunti, cercare le proposte adatte alle proprie esigenze.

Dall’abito alle fedi, dall’auto al ristorante, dai catering alle ville, dalle bomboniere al fotografo, passando per il mondo beauty, l’intrattenimento, i viaggi e altro ancora: alternative per tutti i gusti e opzioni per tutte le tasche. Questa Fiera si conferma un vero punto di riferimento nel Nord Est per chi desidera organizzare una cerimonia che esprima eleganza e personalità.

Ma non ci saranno solo i percorsi espositivi: dopo il successo del ventennale, si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con l’arena eventi, contraddistinta dall’alternarsi di esibizioni, presentazioni, sfilate, show cooking; tante occasioni per le coppie di sposi di vedere all’opera alcuni potenziali fornitori.

Inoltre, per il secondo anno consecutivo, a Riso&Confetti verranno assegnati gli Oscar del Matrimonio agli espositori che hanno realizzato i matrimoni più belli, immortalandoli con scatti rappresentativi ed emozionanti. Le votazioni delle foto sul web si concluderanno giovedì 31 ottobre e la consegna delle statuette avverrà durante una cerimonia dedicata, all’interno dell’arena eventi, sabato 2 novembre.

Grande conclusione nella giornata di domenica: diversi gli eventi in programma, in particolare i visitatori potranno assistere alla sfilata organizzata da Confartigianato Pordenone (ore 16.30), realizzata in collaborazione con alcuni associati. Seguirà il taglio della torta e i tradizionali fuochi d’artificio finali (ore 18.00).

Un’edizione che si prospetta coinvolgente ed emozionante, dunque, per questa Fiera pronta a “collaborare” alla realizzazione di tanti matrimoni e cerimonie indimenticabili.



Riso&Confetti 2019 – Salone del Matrimonio e delle Cerimonie, sarà aperto al pubblico all’ingresso nord di Pordenone Fiere (padiglioni 8 e 9) venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 Novembre 2019 - dalle 10.00 alle 19.00. Ulteriori informazioni su www.risoeconfetti.it.