A Pordenone sale l'attesa per Ortogiardino

Tutto pronto per la 41esima edizione di Ortogiardino, Salone della floricoltura, dell'orticoltura e del vivaismo in programma alla Fiera di Pordenone dal 5 al 13 marzo. E’ il grande ritorno di questa amatissima manifestazione dopo due edizioni bloccate dalla pandemia che ha colpito duramente il calendario fieristico pordenonese.

“Sentiamo fortissima l’attesa dei visitatori – confida Renato Pujatti, presidente di Pordenone Fiere – così come le aspettative degli espositori che contano su questa fiera per dare nuovo slancio alle loro attività dopo due anni di crollo delle vendite e dei guadagni”.

Dalle premesse, sarà una grande edizione: 20.000 mq di aree coperte si trasformano durante i nove giorni di manifestazione in una spettacolare festa della natura dove rigogliosi allestimenti a giardino si alternano a circa 300 stand commerciali curati da vivai, floricoltori, rivenditori di bulbi e sementi, concimi, attrezzature per il giardinaggio, mobili per esterni, pronti a soddisfare il desiderio di shopping verde dei visitatori.

Ortogiardino è anche un appuntamento segnato nei calendari di tanti operatori professionali: architetti paesaggisti, vivaisti, agronomi e progettisti del verde pubblico che trovano tra le proposte del Festival dei Giardini spunti innovativi e stimoli per la propria attività. L’evento mette a confronto le migliori idee nella progettazione di giardini su un tema che varia ad ogni edizione: il tema del Festival dei Giardini 2022, è “Da Viaggio a Realtà’”, un invito a riprodurre nei giardini in mostra ricordi e suggestioni vissuti durante un viaggio che ha particolarmente colpito la sensibilità del progettista.

Il successo di Ortogiardino è legato anche al ricco programma di eventi collaterali che fanno da contorno ai giardini e ai fiori. Il Salone dei Sapori con tante specialità enogastronomiche tipiche da tutta Italia; il Mercato a Km 0 di Campagna Amica a cura di Coldiretti con aziende agricole di eccellenza della provincia di Pordenone; l’Emporio Verde, un’originale mostra di arredi e decori per giardini e terrazzi realizzati da artigiani e piccole aziende; ma la regina incontrastata di Ortogiardino è anche quest’anno l’orchidea, protagonista della storica mostra mercato a lei dedicata “Pordenone Orchidea”. Allestimenti spettacolari, incontri culturali ed enogastronomici fanno da cornice all’esposizione di oltre 150 diverse tipologie di orchidee.

Grande novità di quest’anno è la promo on line che consente l’acquisto del biglietto ridotto a tutti. Basta collegarsi al sito e con pochi click di registrazione (necessaria per il tracciamento covid) al prezzo di 6 euro i visitatori potranno ricevere una mail che permetterà l’ingresso diretto ai padiglioni della fiera evitando così code a assembramenti. La promozione scade alle 23.59 del 4 marzo, poi il biglietto sarà in vendita solo alle casse della fiera al prezzo di 8 euro.