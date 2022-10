A Pordenone si studia il Design del Prodotto

Con il nuovo anno accademico 2022/2023, al Consorzio Universitario di Pordenone s'inaugura il corso biennale in Design del Prodotto di Isia Roma Design, istituzione statale già presente in Friuli da oltre 10 anni con il suo Corso triennale. Stimolata e con il sostegno del territorio ha deciso di dare avvio al Corso specialistico di secondo livello (equiparato alla Laurea Magistrale LM12). Il percorso specialistico nasce in stretta relazione con le istituzioni e il tessuto imprenditoriale, in particolare grazie al supporto del Comune di Pordenone e di Confindustria e al contributo di Fondazione Friuli, Camera di Commercio Pordenone-Udine e L&S Italia Spa.

Il corso in Design del Prodotto avanzato intende indagare l’area dell’Industria 4.0, ovvero quella delle relazioni fra prodotti, sistemi tecnologicamente avanzati, uomo, società nel suo complesso e ambiente. Il percorso di studi ha l’obiettivo di fornire a studentesse e studenti gli strumenti culturali, cognitivi e tecnici per muoversi e progettare tra le trame di queste relazioni, per gestire la complessità delle scelte progettuali, finalizzate ad un contesto operativo sperimentale e teso all’innovazione, in particolare di tipo tecnologico, trovando riscontro nel tessuto imprenditoriale locale.

L’approccio al Design sistemico che caratterizza la proposta didattica ISIA Roma, considera la progettazione come un’occasione concreta per generare vera innovazione che abbia a cuore l’uomo, la società civile, la sostenibilità sociale, ambientale e economica e che sappia interpretare, in chiave sistemica, i grandi temi della complessità attuale.

“Il corso di secondo livello ISIA in Design del Prodotto a Pordenone è un traguardo di grande rilievo, atteso da anni, che permette di completare la nostra offerta formativa sul territorio del Nordest, rispondendo alla richiesta dei nostri studenti regionali, e non solo, i quali non dovranno più guardare altrove per completare il proprio percorso di studi, con conseguente perdita di Know-how per il territorio in generale e per le imprese in particolare. Con le imprese del territorio potrà iniziare ora un’attività di ricerca e sperimentazione più intensa, concreta e ambiziosa, come d’altronde già accade con i percorsi specialistici di Roma. Questa offerta consolida e stabilizza ulteriormente il legame di ISIA Roma Design con Pordenone e il Friuli Venezia Giulia, a beneficio dell’intera collettività e in linea con la funzione pubblica della nostra istituzione”, sostiene Massimiliano Datti, Direttore uscente di ISIA Roma Design, che a breve cederà il testimone a Tommaso Salvatori, in carica dall'1 novembre.

Salvatori conferma: “Il Biennio in “Design del prodotto”, che a breve partirà, è l’esempio proficuo e virtuoso di quello che la collaborazione tra pubblico e privato, Istituzioni e territorio, possono creare: un progetto visionario che oggi raggiunge una forma completa. Un caso esemplare quello di Pordenone, esempio per il nostro paese che spesso fatica a lavorare in rete e a credere in progetti innovativi e di ampio respiro”.

Il Direttore del Consorzio Universitario, Andrea Zanni, sottolinea: "Il nuovo corso Magistrale in Design di Prodotto rappresenta un ulteriore importante tassello nell’offerta formativa di Pordenone, sempre più unica e attrattiva, che da oggi può contare su un altro corso completo (triennale e specialistica). Grazie al fondamentale contributo di Fondazione Friuli, CCIAA Pordenone e Udine, L&S Italia SpA e al supporto di tutti i propri Soci, il Consorzio Universitario di Pordenone ha raggiunto un altro importante e ambizioso traguardo. Questo corso magistrale rappresenta la concreta risposta, grazie alla preziosa collaborazione con ISIA Roma Design, alla crescente domanda di alta formazione specializzata nel settore del Made in Italy e del Design. Entro due d’anni le tutto il nostro settore produttivo regionale potrà contare sulla disponibilità di una nuova figura professionale di alto livello, finora assente, a supporto delle nuove e sempre più difficili sfide del mercato globale”.

ISIA Roma Design, Istituto Statale di Alta Formazione del Ministero dell’Università e della Ricerca, viene fondata a Roma da Giulio Carlo Argan e Aldo Calò in risposta alla necessità di formare professionisti nel solco della grande tradizione europea, intellettuale e pedagogica, esemplificata nel Bauhaus e nella Scuola di Ulm, da cui eredita e sviluppa un impianto metodologico di eccellenza innestato sulla grande tradizione italiana di creatività e innovazione. ISIA Roma Design ha ricevuto due “Compassi d’Oro”, di cui uno attribuito per il modello formativo dell’ISIA di Roma, nove “Targhe Giovani” ADI, una Medaglia e una Targa del Presidente della Repubblica, undici premi SYDA Samsung e circa 230 ulteriori premi di grande prestigio nazionale e internazionale.

ISIA Roma Design convinta della necessità di diffondere i valori culturali e metodologici che la identificano, ha inaugurato una sede a Pordenone nel 2010, attivando un corso triennale, in convenzione e presso il Consorzio Universitario di Pordenone, con l’intento di lavorare in stretto raccordo con le imprese e i cluster del territorio. Da questa volontà nasce la Pordenone Design Week, evento unico nel suo genere in cui la didattica incontra le imprese. Da quest’anno ISIA Pordenone compie un ulteriore passo per offrire al territorio del Friuli Venezia Giulia designer con una formazione specialistica facilitando il trasferimento di sapere tecnologico e culturale e creando un forte legame tra didattica, sperimentazione, formazione avanzata e imprese.