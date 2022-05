A Pordenone torna in presenza l'Open Day dell'Università di Udine

Porte aperte agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori alla sede di Pordenone dell’Università di Udine giovedì 5 maggio, dalle 9, in via Prasecco 3/A. L’“Open Day” dell’Ateneo è una opportunità unica per aiutare i giovani a effettuare una scelta consapevole del proprio futuro percorso universitario. In particolare, potranno approfondire la conoscenza dei corsi di laurea triennali attivi nel capoluogo della Destra Tagliamento: Scienze e tecnologie multimediali, Banca e Finanza, Infermieristica. L’evento dà la possibilità agli studenti interessati, e alle loro famiglie, di conoscere meglio l’offerta formativa complessiva dell’Università di Udine, gli sbocchi occupazionali, il percorso di eccellenza rappresentato dalla Scuola Superiore, i servizi e le opportunità offerte dall’Ateneo. I ragazzi potranno inoltre confrontarsi con i tutor, “fratelli maggiori” di ogni studente e futuro studente, i docenti e personale qualificato. L’iscrizione all’evento, come singolo o come gruppo o classe, è possibile tramite modulo online su www.uniud.it/opendays. Per maggiori informazioni: 0432 556215, cort@uniud.it. Dalle 9 è anche previsto un bus navetta dalla stazione dei treni di Pordenone.



L’Open Day si aprirà alle 9.30 con i saluti del rettore, Roberto Pinton, della delegata per i servizi di orientamento e tutorato, Laura Rizzi, del direttore del Centro polifunzionale dell’Università a Pordenone, Christian Micheloni, e il direttore del Consorzio universitario di Pordenone.Il programma prevede alle 10.30 le presentazioni dei corsi di laurea triennale di Pordenone: Scienze e tecnologie multimediali nell’aula S1; Banca e Finanza nell’aula S3; Infermieristica nell’aula S6. Seguirà, nell’aula S7, “Università: istruzioni per l’uso” momento dedicato alle informazioni pratiche su modalità d’iscrizione, tasse e servizi. Dalle 11.30 il “Girocampus”, organizzato in collaborazione con il Consorzio universitario di Pordenone, attività di approfondimento, visite ai laboratori e mini-lezioni.Inoltre, negli spazi del polo pordenonese, dalle 9 alle 12.30, gli stand degli otto dipartimenti dell’Ateneo presenteranno i corsi di laurea triennali, magistrali e a ciclo unico del prossimo anno accademico 2022-23. Si va dai corsi dell’area scientifica, con le scienze agroalimentari, ambientali e animali, l’ingegneria, l’architettura, le scienze matematiche, informatiche, fisiche e multimediali; all’area medica, con i corsi di medicina, delle professioni sanitarie e delle biotecnologie. Dai corsi dell’area economica e giuridica a quelli dell’area umanistica e della formazione, con i corsi di studi umanistici, del patrimonio culturale, di lingue e letterature straniere, comunicazione e formazione.