A Pordenone torna Linolab

Riparte con tante iniziative Linolab, il Laboratorio Digitale che ha sede presso la Casa dello Studente Zanussi Antonio Zanussi Pordenone: un punto di riferimento per creativi di ogni età - ragazzi, insegnanti, appassionati o semplici curiosi - ispirato all’imprenditore Lino Zanussi, ideato e promosso dal centro socio culturale Casa Zanussi.

Nei pomeriggi di sabato 28 gennaio, 18 e 25 marzo, 15 e 22 aprile e 6 maggio, dalle 15 alle 18, per il coordinamento di Luca Baruzzo e Alessandra Convertini l’appuntamento si rinnova per sperimentare, insieme, l'utilizzo di schede elettroniche, come funzionano e come si configurano le stampanti 3D, costruire piccoli robot e originali prototipi.

A disposizione dei partecipanti ci sarà uno staff di esperti digital makers. L’ingresso è sempre gratuito, gradita la preiscrizione compilando il form che si trova sul sito www.centroculturapordenone.it/cicp o inviando mail a cicp@centroculturapordenone.it

Ricche anche le proposte di laboratori dedicati: sabato 4 e 11 febbraio 2023, dalle 15 alle 17 spazio a “Brighella e i suoi amici”, un piccolo corso di disegno e stampa 3D in due incontri per bambini dai 6 agli 8 anni a cura di Laura Tesolin, maker e docente di nuove tecnologie. Per il prossimo Carnevale potremo così completare il nostro costume con una maschera disegnata a computer e stampata in 3D: sarà flessibile e si adatterà perfettamente al viso dei bambini.

In vista della Festa della mamma, invece, la fascia di età dai 10 ai 14 anni è chiamata a rapporto, sabato 13 maggio dalle 15 alle 18, all’incontro per realizzare un Fiore in 3D. Sarà un regalo classico, un bel fiore, ma che durerà per sempre e sarà super colorato! E ancora, “Lo straordinario mondo di Gumball” per bambini dai 9 ai 12 anni: due incontri, sabato 25 marzo e 1 aprile 2023, dalle 15 alle 17 il corso di coding con lezione a computer: per fare pratica con la programmazione informatica, creando storie straordinarie con Gumball, Darwin, Anais e altri personaggi del cartone animato più amato dai bambini.

Infine torna anche – sabato 25 febbraio oppure il 25 marzo o il 13 maggio, dalle 15 alle 18 - “Alla scoperta di Arduino”, a cura di Domenico Distaso, maker ed esperto di elettronica, Lorenzo Gargiulo, Università di Padova e Isacco Zinna, Units Data Science and Scientific Computing. Arduino è il laboratorio interattivo per mettere mano sulla scheda che ha rivoluzionato il mondo dell'elettronica e non solo: conoscere la scheda, programmarla e capire quali sono le componenti fondamentali da utilizzare per dare sfogo a creatività e fantasia.

Tutti i laboratori si svolgono negli ambienti della Casa dello Studente, sono previsti un massimo di 10 partecipanti ed è indispensabile saper leggere, avere un PC portatile e saper usare il mouse. Info e iscrizioni compilando il form che si trova sul sito o inviando mail a cicp@centroculturapordenone.it