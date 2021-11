A Pordenone tornano le 'scatole di Natale'

Anche quest'anno tornano le 'Scatole di Natale', l'iniziativa di solidarietà per far sentire il calore delle feste anche ai bambini bisognosi o per regalare un sorriso a un anziano solo.

L'idea, nata lo scorso anno su impulso di Elisa Zanussi e Giovanna Coppola, ha avuto notevole successo, consentendo di donare un momento di gioia a oltre 7mila bambini, allargandosi da Pordenone al resto del Fvg.

Così, le ideatrici quest'anno si sono rivolte alla Pro loco di Cordenons, trovando subito la collaborazione dei volontari, che hanno dato vita a una 'squadra di aiutanti di Babbo Natale' con molte altre realtà del territorio - Avis, Aido, Anteas, Alpini, Circolo Anziani, Associazione Carabinieri, Gruppo Ciavedal e Pro Villa D'Arco - decidendo di ampliare le donazioni (lo scorso anno riservate a bambini e ragazzi) anche agli anziani.

Come funziona? Intanto bisogna scegliere a chi destinare il proprio dono, indicando se il regalo è pensato per un anziano (specificando se uomo o donna) o per un bambino/ragazzo (anche in questo caso va indicata l'età e se si tratta di doni per un maschio o una femmina).

Quindi basta prendere una semplice scatola da scarpe e metterci dentro: una cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta ecc.), una cosa golosa (solo per i bambini!), un passatempo (libro, rivista, sudoku, matite ecc.), un prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, profumo ecc.) e un biglietto gentile… perché le parole valgono anche più degli oggetti!

Una volta inserito tutto, potete incartare la scatola, indicando sempre sesso ed età del destinatario del contenuto.

Per la consegna, nel rispetto delle misure anti-Covid, sono stati individuati diversi punti di raccolta (qui l'elenco completo).