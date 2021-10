A Povoletto arriva il 'Rinascimento Digitale'

L’amministrazione comunale di Povoletto, aderendo al progetto “Scuola di Internet per Tutti” promosso nell’ambito del programma nazionale Operazione Risorgimento digitale da Tim con la collaborazione della Fondazione Mondo Digitale, ha deciso di attivare nuove proposte formative online per accompagnare i cittadini all’uso della rete, cogliere tutte le opportunità e i vantaggi del digitale e semplificare la vita delle persone attraverso l’uso quotidiano delle nuove tecnologie e applicazioni.

"In questi due anni l’esigenza di digitalizzazione degli utenti è aumentata in maniera esponenziale", commenta l’assessore comunale Lisa Rossi. "Con questi corsi, gratuiti, vogliamo dimostrare come Internet possa essere un supporto concreto nella vita quotidiana. Molti servizi vengono ora erogati solo on-line pertanto conoscere gli strumenti a disposizione è diventato fondamentale".

Il corso, della durata di un mese, è articolato in quattro webinar da un’ora ciascuno. Si rivolge a persone di ogni età che possono partecipare senza avere specifiche competenze di partenza, il livello di ingresso è medio-basso. I corsi si terranno dalle 18.45, ogni lunedì a partire dal 20 ottobre. Dal sito e dalla pagina Facebook del comune sarà possibile iscriversi.

I temi trattati nei quattro appuntamenti saranno: ‘Il digitale in tasca’, per ottimizzare e personalizzare le configurazioni del proprio device, scoprire gli strumenti digitali quali cloud, antivirus, password e pin; ‘Pagamenti digitali in sicurezza’, per gestire home banking, e-commerce e shopping online; ‘Io, Cittadino digitale’, per conoscere e imparare ad utilizzare gli strumenti della PA e migliorare la vita quotidiana: da SPID a PagoPA fino al Fascicolo Sanitario Elettronico; ‘Salute e benessere on line’, un’introduzione alle applicazioni per la salute, benessere e tempo libero, oltre al mondo della medicina che cambia con il digitale.