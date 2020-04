A Povoletto, l'arcobaleno della speranza in murales

Fra le molte iniziative di condivisione e di solidarietà che anche in Friuli stanno sorgendo in questi giorni di distanziamento sociale per il Coronavirus, emerge quella promossa dal laboratorio Cautero Creazioni di Savorgnano del Torre, uno dei più affermati atelier di ceramica italiani.

Volendo unire tutti in un messaggio di conferma del senso di appartenenza alla comunità, Elisa, Alessandra e Rosanna Cautero hanno pensato di coinvolgere l’intera popolazione del Comune di Povoletto in un’iniziativa che permetta la vicinanza e la partecipazione anche se chiusa nelle rispettive mura domestiche.

La proposta consiste nell’invitare ogni famiglia del Comune a scrivere (in friulano, italiano o in altra lingua) un breve pensiero, un messaggio di preghiera, una citazione che la possa rappresentare e a firmarla con il nome della famiglia stessa. Nel laboratorio di ceramica le parole verranno impresse in formelle di argilla che saranno elegantemente smaltate con uno dei colori dell’arcobaleno e quindi cotte in forno.

Quando finalmente tutti potranno riabbracciarsi e nuovamente vivere la comunità, le piastrelle riportanti i vari messaggi saranno raccolte in un murales e presentate durante una cerimonia pubblica alla quale parteciperanno tutte le famiglie protagoniste.

"L’iniziativa del nostro laboratorio", afferma Elisa, "nasce proprio dalla voglia di restare uniti, di essere i tanti tasselli della nostra comunità anche se per ora siamo separati dall’emergenza. Ma queste formelle variopinte fin d’ora confermano il valore dell’aggregazione dei nostri paesi, il mantenimento dei vincoli che ci uniscono in società e delle relazioni anche in questo difficile momento che stiamo attraversando. E il murales finale costituirà, oltre a una grande festa per le nostre comunità che si ritroveranno unite, il grande mosaico che trasmetterà il messaggio di empatia, d'identità e di solidarietà del nostro Comune, dove queste tessere multicolori rappresenteranno le nostre famiglie abbracciate nel ricordo di una grande prova superata insieme".

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Povoletto e con l’adesione delle Parrocchie e delle Associazioni di volontariato presenti nel territorio. Chi vorrà partecipare e imprimere il proprio pensiero lo invii a imprimereunpensiero@gmail.com oppure tramite whatsapp al numero +39 3496197533.