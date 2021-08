A Povoletto torna Diritti in festa

Tutte le persone li hanno, ma non tutti lo sanno. Sono con noi fin dalla nascita: cambiano, evolvono, ma non ci abbandonano mai. Vanno difesi perché sono la cosa più potente che abbiamo. Cosa sono? I diritti!

Ospiti in Arrivo, associazione che dal 2014 si occupa della prima accoglienza delle persone richiedenti protezione internazionale giunte a Udine, ha voluto dar vita a un festival che li mette al centro, ne parla e li valorizza. Perché non dare mai per scontati i diritti è quanto mai necessario.

Il 28 agosto, al parco di Salt di Povoletto, il festival si svilupperà secondo due momenti: uno di parola, con incontri su varie tematiche legate ai diritti civili, umani e sociali; e una seconda parte dove sarà invece la musica a parlare, con concerti dal pomeriggio fino alla sera.

Ci saranno inoltre stand riservati alle diverse associazioni, uno spazio dedicato alle bimbe e ai bimbi e chioschi gastronomici aperti tutto il giorno, senza dimenticare sostenibilità e menù vegetariani. L'entrata è gratuita. L'evento si svolgerà nel rispetto della normativa nazionale e delle linee guida regionali relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.



Il programma

Il festival si svolge senza contributi pubblici, quindi chi volesse sostenere il Festival e la nostra associazione può fare una donazione seguendo le semplici indicazioni del sito: ospitinarrivo.org/sostienici/.10:30Lavoro femminile, disuguaglianze e migrazioni: prospettive futureIntervengono:Michela Martin, Segretaria CGIL della Provincia di UdineTania Toffanin, Post-doc fellow senior presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università di PadovaProf.ssa Valeria Filì, Ordinaria di Diritto del lavoro e Presidente del C.U.G., Università di UdineModera:Anna Dazzan, giornalista12:00Le casette dell’acqua: perchè dire no allaplastica!14:30Refugees Welcome Italia: futuri progetti di accoglienza in famiglia in Friuli15:00Palestina tra passato e attualità: occhi e voci di un'esistenza negataIntervengono:George Qumsieh, membro dell’Unione Studentesca Palestinese PerugiaProf. John Reynolds, Docente di Diritto Internazionale dell’Università di Maynooth (Irlanda)Prof.ssa Elda Baggio, Vicepresidente MSF ItaliaModera:Vanina Trojan, avvocata attivista per i Diritti Umani16:45Islam e politica: riflessioni, considerazioni ed esempi sulla loro relazioneInterviene:Prof.ssa Barbara De Poli,Associata e docente di Storia del pensiero politico dei Paesi Islamici dell’Università Ca’ Foscari di VeneziaModera:Marco Feleppa, antropologo18:00È ancora possibile costruire una vera mobilitazione europea per i diritti dei migranti?

Intervengono:

Agostino Zanotti, Direttore di ADL Zavidovici

Gianfranco Schiavone , Vicepresidente dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI)

Maddalena Avon, Project Coordinator presso Centre for Peace Studies di Zagabria

Modera:

Michele Guerra, scrittore e attivista

20:00

Musica dal vivo:

Rebi Rivale

Northern Lights

R.Esistence in Dub

a seguire Dj set

Durante tutta la giornata:

Chioschi e gastronomia

Giochi, teatro, laboratori per bambini e ragazzi

Installazione video sui 20 anni dal G8 di Genova