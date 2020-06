A Pozzuolo si festeggia la fine della scuola

A Pozzuolo il saluto di fine anno scolastico si farà. Anche se le lezioni non sono mai più riprese, gli alunni della scuola primaria si ritroveranno giovedì e venerdì per un incontro che rispetterà tutte i protocolli sanitari per contrastare la diffusione del Covid-19. L’iniziativa è del Comitato Genitori che ha trovato la disponibilità e la collaborazione dell’amministrazione comunale, che ha così messo a disposizione l’area sportiva-festeggiamenti del polo scolastico. Sono previsti due incontri: giovedì 11 giugno alle 17 per le prime e seconde, mentre le terze, quarte e quinte saranno protagoniste alla stessa ora di venerdì 12 giugno.

L’aspetto organizzativo è stato definito nei minimi dettagli: accessi all’area separati, spazi definiti per ogni classe e per ogni bambino, divieto di abbracciarsi e rispetto del metro di distanza, dotazione obbligatoria di mascherina. È stata studiata, inoltre, anche una coreografia per il saluto: ogni alunno porterà un fazzoletto o un drappo con il colore assegnato alla sua classe, da sventolare tutti assieme in segno di gioia e saluto al prossimo anno scolastico.