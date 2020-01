A Pradamano il Buddy Market del 2020

Ripartono gli appuntamenti con il Buddy Market domenica 19 gennaio 2020, e anche per questa edizione ad accogliervi troverete numerosi standisti e le loro bancarelle di abiti e oggettistica vintage e di seconda mano.

Nel pomeriggio tre nuovi laboratori, i workshop avranno una durata di un paio d'ore l'uno e sono rivolti a tutti, per partecipare non è necessario avere competenze specifiche ma è obbligatoria la prenotazione.

Durante tutto il giorno il bar del Backyardie rimarrà aperto per drink, panini e stuzzichini, la giornata si concluderà poi con l’aperitivo in musica, grazie all’eclettico dj set di Sandro alza i toni Dj.



Il programma

BUDDY MARKET GARAGE SALE

ore 11:00 alle 19:00

Mercatini second hand e vintage

CREA I TUOI SALI AROMATICI DA CUCINA

dalle 14:00 alle 16:00

Giulia Foschia ci insegnerà a creare diversi tipi di sali aromatici insoliti, con le erbe e sapori del giardino. Giusi Foschia gestisce Il Giardino Commestibile, e oltre ad essere una Garden designer, sarà la nostra guida alle erbe commestibili. Per partecipare al corso è necessaria la prenotazione e una piccola caparra per l'iscrizione. Per le iscrizioni chiamare Giusi Foschia al 340 490 1359

LABORATORIO DI RE-FASHION

dalle 15:00 alle 17:30

Il workshop è a cura di Donatelier, un corso breve di cucito veloce: Donatella ci insegnerà come ricavare dei porta torte o una borsa, riutilizzando vecchie federe.

Perchè il riciclo artistico è utile e può essere anche divertente! Per info e prenotazioni: turchet.tella@gmail.com o alla pagina DonatelierSuMisura. E' necessaria la prenotazione.

SAPONIFICAZIONE A FREDDO

dalle 16:00 alle 18:00

Torna al Buddy Market l'ormai consueto appuntamento con i workshop condotti da Physis. Domenica 19 gennaio Physis ci insegnerà la produzione a freddo del Sapone di Aleppo, adatto all'igiene personale, e a base di olio d'oliva, con una percentuale di olio d'alloro. La lavorazione artigianale del sapone di Aleppo segue un'antichissima tradizione, tramandata fino al giorno d'oggi. Le sue proprietà sono lenitive e antibatteriche, non contiene fragranze e quindi è indicato anche per le pelli più sensibili, questo particolare tipo di sapone è adatto anche chi soffre di problemi dermatologici come eczemi e psoriasi e ne viene spesso consigliato l’utilizzo proprio in questi casi. Efficace anche come antibatterico in caso di acne e punti neri.

Per info e prenotazioni é necessaria la prenotazione e una piccola caparra per l'iscrizione, scrivendo a physis.cosmesi@outlook.it



DJ SET CON SANDRO ALZA I TONI

dalle 17:30

Si conclude la giornata con l’aperitivo in musica, a cura di Sandro alza i toni Dj



Info e prenotazioni http://blud.life, info@blud.life