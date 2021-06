A Pradamano per tutta l'estate arriva il mercatino dell'usato Tre bras e un franc

Sabato 19 giugno a Pradamano inizia una nuova avventura. Organizzato dalla Pro loco di Pradamano e con il patrocinio del Comune, per la prima volta a Pradamano si terra’ il mercatino dell'usato Pradam tre bras e un franc....e non solo, presso il parco Rubia. Ricca la proposta dei numerosi espositori per i collezionisti e i curiosi. Si potranno così trovare libri usati, mobili antichi, dischi, giochi e giocattoli, pezzi di ricambio, macchine fotografiche, monete, francobolli, fumetti, cartoline, orologi, ceramiche, oggettistica varia e attrezzi di una volta. Spazio anche al mercatino dei bambini e alle aziende con i loro prodotti alimentari. Garantito anche il banco stree food. I banchi saranno aperti dalle 8.00 alle 19.00.

Ogni terzo sabato del mese per tutta l'estate... a Pradamano!