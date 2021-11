A R-evolution Festival, la 'prima volta' di Paolo Rossi

Sarà il Teatro Verdi di Pordenone, con la tre giorni di R-evolution Festival, a segnare la “prima volta” di Paolo Rossi in scena sui temi della sostenibilità: appuntamento venerdì 19 novembre, alle 21, con le “eco_divagazioni” di un volto iconico della comicità italiana, e con il suo avventuroso percorso affabulatorio “da Rabelais alla dieta mediterranea”. "Ma anche – spiega lo stesso Paolo Rossi - sui sentieri dell’economia circolare, perché questa serata sarà l’occasione per riprendere alcuni brani di storici spettacoli, per estrarli e rimontarli in monologhi rigenerati e insieme nuovi, intessuti nelle storie che sono via via arrivate al pubblico". Riprende infatti lo spirito di uno storico spettacolo portato in scena sul finire del vecchio millennio in omaggio a François Rabelais questa piccolo mosaico di ‘eco_divagazioni’ firmate da un Maestro dell’happening, attento osservatore del suo e del nostro tempo. Devozione e irriverenza hanno fatto del monaco Rabelais un caposaldo di intuizione: con lo stesso approccio Paolo Rossi ci guida attraverso le piccole contraddizioni del nostro quotidiano di “consum_attori”, fra responsabilità e debolezze, fra consapevolezza e trascuratezza. Un saliscendi di educazione al consumo nel quale siamo l’allievo e il maestro, e che ha in palio il futuro nostro e dei nostri figli. Sono aperte le prenotazioni per accedere gratuitamente alla serata nell’area R-evolution del sito web del Teatro Verdi Pordenone: https://teatroverdipordenone.it/r-evolution/. L’ingresso a tutti gli eventi di R-evolution sarà aperto gratuitamente ai possessori di Green Pass.



E’ dedicata a, la terza edizione di R-evolution, il format di Lezioni di storia contemporanea promosso dal Teatro Verdi di Pordenone in sinergia con Crédit Agricole FriulAdria, con la collaborazione di Fondazione Pordenonelegge e CGN Esplorato Culturali, curato per l’Associazione Europa Cultura da Daniela Volpe e Paola Sain. Tre giorni per capire meglio quello che ci sta succedendo, fra i protagonisti l’economista inglese, attivista ambientale, autore del saggio cult “i padroni del cibo”, per la prima volta dal vivo in Italia con il film documentario “”, e ancora. Filo rosso della tre giorni sarà la conduzione di un volto noto al pubblico, lo speaker di Radio Monte Carlo Andro Merkù, imitatore, presentatore, giornalista, autore e conduttore radiotelevisivo, per dieci anni redattore e terza voce de “La Zanzara” su Radio24.Il dialogo inaugurale di R-evolution,, responsabile canale Ambiente Terra Huffpost, Filippo Giorgi, scienziato ICTP e Premio Nobel per la Pace 2007 nel team di Al Gore, Raj Patel, economista, attivista ambientale e accademico Università di Austin, Texas e Luca Mercalli divulgatore e meteorologo. Conduce il dialogo Cristina Nadotti, redazione La Repubblica Green&Blue. Le COP26 di Glasgow ha evidenziato l’atmosfera da ultima spiaggia, di fronte alla sfida dei cambiamenti climatici che incombono sul pianeta. Esperti climatologi e divulgatori che hanno seguito i lavori della COP26 ci aiuteranno a fare il punto sulla situazione. Subito dopo con “Glasgow calling: la rovente guerra fredda del pianeta” si avvicenderanno gli interventi di Claudio Pagliara, responsabile ufficio di corrispondenza RAI Stati Uniti, Ferdinando Nelli Feroci, Ambasciatore e Presidente IAI, Istituto Affari Italiani, Barbara Serra Al Jazeera English Londra, Giacomo Grassi, Research Centre Commissione Europea Ispra e Barbara Gruden corrispondente RAI Berlino, coordinati dalla giornalista Marinella Chirico, Tgr RAI Fvg