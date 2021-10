A Reana inaugurato il nuovo show room Fi.Mo

Autorità, amici, professionisti e appassionati, ma anche semplici curiosi hanno affollato la giornata inaugurale di Fi.Mo, il nuovo show room di arredamento professionale e domestico e di design di alta gamma aperto a Reana del Rojale dalla titolare Monica Badini.

Alle porte di Udine, l’innovativo punto vendita, forte di una ventennale esperienza nelle forniture professionali del suo staff, continuerà ad essere il punto di riferimento per i professionisti del settore Ho.Re.Ca. (Hotel-Restaurant-Caffè), ma non solo, visto che l’offerta di oggetti di design di alta qualità sarà destinata alle case. “Con l’apertura di Fi.Mo voglio proporre la mia visione di arredamento – sottolinea la titolare – e offrire anche i privati la possibilità di scegliere prodotti fino a questo momento destinati soltanto alle strutture alberghiere, ai ristoranti e alle caffetterie al prezzo della grande distribuzione”.

A tagliare il nastro con la titolare erano presenti il sindaco di Reana del Rojale Emiliano Canciani e il consigliere regionale Edy Morandini, mentre la benedizione dei locali è stata impartita dal parroco don Agostino Sogàro. “È con grande soddisfazione che inauguro questo nuovo punto vendita aperto nel nostro comune – ha detto il sindaco Canciani - perché lo ritengo un bel segnale non soltanto per il territorio comunale del Rojale, ma anche un arricchimento per l’intero Friuli. Ma l’apertura di questo innovativo show room di arredamento - conclude il sindaco - ha anche un valore simbolico di rilancio delle attività commerciali e della vita che ruota intorno ad esse ed esprime la voglia che accomuna tutti di superare l’emergenza pandemica”.

Lo show room è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 in via C. Nanino 129/36 a Reana del Rojale. Nei prossimi mesi, “Fi.Mo” amplierà la propria offerta con la commercializzazione di prodotti di alta gamma nel campo alimentare.