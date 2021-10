A Reana nasce FiMo, il centro per l'arredamento professionale e domestico

Alzi la mano chi, almeno una volta, ha sognato di acquistare per la propria casa un calice di cristallo dalla forma particolare, un piatto di porcellana dal design unico oppure un tavolo dallo stile raffinato visti in un hotel o ristorante, ma non avrebbe saputo dove trovare oggetti di questo tipo? Da oggi questo desiderio potrà essere esaudito, grazie a “Fi.Mo”, il nuovo punto vendita di arredamento professionale e domestico di Reana del Rojale.

L’inaugurazione del nuovissimo show room, con buffet e brindisi per tutti, si svolgerà lunedì 4 ottobre dalle 14 fino alle 20 nella sede del negozio, in via C. Nanino 129/36 a Reana del Rojale. “Fi.Mo” promette di colmare in Friuli un vuoto in quello che una volta si definiva il settore “casalinghi”. Lo staff di “Fi.Mo”, infatti, vanta una ventennale esperienza nelle forniture professionali. Il vantaggio? Anche i privati potranno scegliere prodotti fino a questo momento destinati soltanto alle strutture alberghiere, ai ristoranti e alle caffetterie. La qualità rimane la stessa, il prezzo diventa quello della grande distribuzione. Allo stesso tempo, il negozio continuerà ad essere il punto di riferimento per i professionisti del settore Ho.Re.Ca.

La titolare è la friulana Monica Badini, originaria di Reana, con alle spalle un'esperienza ventennale nel settore nella distribuzione e commercializzazione di prodotti diretti ad alberghi ristoranti e bar. Anche se lo spirito imprenditoriale Monica lo ha respirato fin da bambina quando, insieme alla madre, andava a curiosare nell’attività del nonno che produceva la grappa Badini Primo a Vergnacco. Il nuovo show room di circa 1500 metri quadrati ospita l’esposizione su due piani. L’allestimento del punto vendita è stato progettato dall’interior designer friulana Cinzia Fanzutto, la cui professionalità sarà a disposizione anche delle eventuali esigenze dei clienti di “Fi.Mo”.

Tra i tantissimi oggetti che si possono trovare ci sono i calici di vetro e quelli di cristallo, la porcellana tradizionale e quella Bone-China, i complementi di arredo come vasi, busti, lampadari e sedie, l’attrezzatura destinata alle cucine di ristoranti anche stellati. Tra i marchi della porcellana ci sono Richard Ginori 1735, Vista Alegre 1824, Churchill, Tognana Professional, Table Top Professional e Le Coq Porcelain, mentre nella cristalleria sono presenti i marchi Riedel, Mun Delux Brand Venezia, Spiegelau, Nachtmann, Luigi Bormioli, Rocco Bormioli, Nude e Stolzle. Ci sono anche i tavoli e i complementi di arredo del marchio friulano Tabula, che crea pezzi unici con l’uso di assi di tronchi grezzi. Al primo piano dello show room c’è infine l’allestimento di un giardino o patio esterno con l’esposizione di sedute, tavolini e complementi di arredo innovativi del marchio italiano Plust.

L’attenzione è costante al Made in Friuli Venezia Giulia e al Made in Italy ma, allo stesso tempo, alle migliori offerte provenienti dall’estero. Il risultato? Un meraviglioso viaggio nell’arredamento domestico dallo stile elegante e moderno, arricchito da raffinati accessori scelti con cura per ridisegnare gli spazi quotidiani dello studio, del lavoro e della casa all’insegna della bellezza, in modo anche da rispondere alle esigenze di maggiore libertà maturate nel corso della pandemia.

Dopo la giornata inaugurale a cui tutto sono invitati e che si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti-Covid, lo show room sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18. Nei prossimi mesi, “Fi.Mo” amplierà la propria offerta con la commercializzazione di prodotti di alta gamma nel campo alimentare.