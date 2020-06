A Remanzacco la festa del III Artiglieria da Montagna

Oggi, anniversario della battaglia del Solstizio che, nel 1918, avrebbe segnato l’inizio della riscossa conclusa, di lì a qualche mese, con la bittoria della Grande Guerra, è anche la festa di corpo del III Reggimento artiglieria terrestre (da montagna).

Un po’ per evitare assembramenti e un po’ per la particolarità del periodo, i militari hanno onorato la propria unità in modo atipico, invitando alla caserma “Lesa” di Remanzacco, in un incontro quasi familiare, i sindaci dei comuni dove sono state svolte le operazioni di igienizzazione e sanificazione del territorio durante l’emergenza Coronavirus (Remanzacco, Cividale, Conegliano, Tolmezzo, Prepotto e Povoletto). Con loro, c’erano anche i rappresentanti delle sezioni più vicine dell’Associazione Nazionale Alpini (Udine, Cividale, Carnica e Conegliano) e dell’Associazione Nazionale Artiglieri.

In un clima di sincera amicizia sono stati letti con commozione passi della storia del reggimento, da sempre inquadrato nella Brigata Alpina “Julia”, riferiti alle terribili campagne del secondo conflitto mondiale di Grecia e di Russia, dove la “meravigliosa compagine” si meritò due medaglie d’oro al valor militare e le cui vicende sono state narrate nel famoso romanzo di Giulio Bedeschi “Centomila gavette di ghiaccio”.

Infine, Flavia Virilli, figlia della scomparsa Giuseppina Cargnelutti, adoperatasi per oltre un quarantennio per il ricordo delle vittime militari del terremoto del Friuli nel 1976, ha letto la motivazione della medaglia d’argento al valor dell’Esercito, concessa per il soccorso prestato alla popolazione friulana. Virilli è stata nominata, nell’occasione, “madrina” del reggimento.

Nelle parole di benvenuto agli ospiti, il colonnello Tomassetti, comandante del III, ha sottolineato proprio quello che si potrebbe definire il filo logico della giornata: “Il legame sostanziale dell’Esercito col territorio, che affiora con maggior forza nei momenti di difficoltà, come è stato il terremoto di quarantaquattro anni fa e il coronavirus di oggi giorno"