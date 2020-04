A Rigolato in corso la distribuzione di mascherine

In attesa dell'arrivo delle maschere fornite da parte della Protezione Civile Regionale, grazie alla locale Sogit è in corso la distribuzione delle mascherine protettive tipo "chirurgiche" a tutti gli abitanti del Comune di Rigolato.

L'iniziativa è stata possibile grazie alla disponibilità della locale Sogit che in questo particolare momento di emergenza ha fortemente voluto essere vicina agli abitanti di Rigolato.

"La consegna - sottolinea l'assessore alla Protezione Civile Idalio Fruch- è avvenuta nel pieno rispetto dei decreti governativi, in assoluta sicurezza distribuendo le mascherine casa per casa. Un sentito ringraziamento ai volontari della Sogit ed al suo presidente Alfio Bucolo per l'importante segnale e per la fondamentale collaborazione per l'aver messo a disposizione dei nostri cittadini questo importante strumento di prevenzione, e sottolinea che la Sogit di Rigolato - Alta Carnia è impegnata quotidianamente in diverse attività".

Si va dal trasporto persone presso le strutture sanitarie ai corsi di primo soccorso, dalle esercitazioni (anche in collaborazione con la protezione civile) ai trasporti sanitari.

Inoltre, svolge soprattutto assistenza sanitaria a gare e manifestazioni sportive e culturali-ricreative.

Dal sindaco arriva un nuovo plauso "a tutti gli abitanti di Rigolato" per il rispetto delle regole governative e per il comportamento tenuto durante la distribuzione delle mascherine".



Nella fotografia l'assessore alla Protezione Civile Idalio Fruch, solido D'Agaro (Sogit) ed il presidente della Sogit Alfio Bucolo.