A rischio il mercatino al Villaggio del sole

Mercoledì 18 dicembre ultimo appuntamento dell’anno ..e forse per sempre con il mercatino dell’antiquariato e dell’usato per hobbisti, della mostra mercato “Udin disore tra passato e futuro” sotto i portici di Borgo Sole in Largo Valcalda e piazzale Carnia a Udine. Il mercatino è un evento promosso dalla Pro Loco Borgo Sole, che dopo due anni e mezzo di attività è diventato un punto di interesse e di ritrovo non solo per il quartiere a ovest di Udine, ma per tutto l’hinterland udinese.



La Pro Loco sta incontrando notevoli difficoltà nel portare avanti le proprie attività mirate alla riqualificazione del territorio a ovest di Udine, ben poco riconosciute e quindi condivise anche dalla Amministrazione cittadina, così mettendosi a rischio tutta la programmazione del prossimo anno, in primis gli appuntamenti mensili con il mercatino.

Questa mostra-mercato è un evento ricco di sorprese, dove si può trovare il mondo dell’usato e del collezionismo, dando la possibilità ai privati di liberarsi delle cose che si pensa non servano più, e opportunità per i collezionisti di andare a caccia di curiosità.

Esso rappresenta anche una sosta ideale per casalinghe e studiosi o per tutti coloro che ritrovano nel valore intrinseco degli oggetti opera del lavoro umano, spunti e memorie importanti per tramandare e innovare i valori immateriali nascosti ai consumatori esuberanti e distratti da altri interessi.



Ricordiamo che nella stessa giornata si tiene anche il mercato del contadino con i banchi che propongono prodotti locali, freschi e a chilometro zero, creando una sinergia identitaria per l’intero quartiere. Le bancarelle e i banchi sono aperti dalle 8 alle 13.