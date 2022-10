A Rivignano Teor scatta la Fiera dei Santi

Rivignano Teor è pronta per il ricco calendario della Fiera dei Santi. Dopo l’inaugurazione della piazza Nuova Agorà del Friuli con il concerto di Roberto Vecchioni davanti a migliaia di spettatori e Parole a Colazione che ha portato autori e lettori nelle più belle ville e dimore storiche del territorio, c’è grande fermento per l’evento più importante dell’anno.

E' stato il calendario a dettare le giornate di festa, che, data la peculiarità di far festa anche per commemorare i defunti, inizierà oggi, sabato 29 ottobre, per concludersi con il Festival Mondiale della Canzone Funebre, mercoledì 2 novembre.

Un appuntamento storico, millenario, per festeggiare il giorno dedicato ai defunti con musiche e balli per strada di cui si ha notizia da prima della scoperta dell’America. Il Sindaco Mario Anzil ci ricorda sempre i due grandi personaggi che hanno narrato di questa festa dandone risalto: Ugo Foscolo e Ippolito Nievo.

In verità risalgono già ad alcune centinaia d’anni prima alcuni testi che raccontano di festeggiamenti a Rivignano per commemorare i defunti con gioia e allegria. Quest’anno, sabato 29 quando dalle 15, lungo le vie centrali del paese, ci saranno iniziative che si ripeteranno per tutti i giorni di festa: il Mercato dell'antiquariato e degli Hobby e la Fiera dei Sapori d'Italia, la Fiera del dolce, la Pesca di beneficenza, le rassegne di commercio e artigianato, oltre al Luna Park e le degustazioni di piatti gastronomici della tradizione friulana.

Sempre nel pomeriggio in piazza la rievocazione storica curata dal Gruppo Spadaccini di Assisi che ormai sono ospiti fissi da qualche anno. Alle 19 in piazza l’inaugurazione ufficiale della Fiera dei Santi 2022 e, alle 20.30, sul Palco Centrale, Finale di Miss Mondo Fvg e Rivignano in Passerella con la partecipazione dei commercianti locali. Spettacolo di danza della compagnia "Opalus Bai/et Project" composto da ragazze con disabilità cognitiva.

Dalle 22 musica in tutti i locali, mentre nel Chiosco “Banda dello Stella” ci sarà il concerto BeerBanti Blues Band, mentre in piazza ancora la rievocazione storica scene del Gruppo Spadaccini di Assisi e a seguire Nox est perpetua una dormienda, la notte bianca dei Santi e dei Morti con i chioschi e i locali aperti fino a notte fonda.

Domenica 30, dalle 14, si replicano gli eventi del giorno prima con mercati e mercatini, esposizioni e divertimenti per tutti e dalle 15 ci sarà la Rievocazione storica del Gruppo Spadaccini di Assisi, mentre dalle 11 del mattino, sul palco centrale le dimostrazioni con addestratori cinofili Enci, esibizione e prove Mantrailing, Dogshow. Tra una via e l’altra, passando da un chiosco a un locale, da una mostra a un’esposizione, si faranno le 20 e sul Palco Centrale ci sarà il concerto con Stage Bowie Band, tributo a David Bowie.

Lunedì 31 sarà praticamente un prefestivo così festa fino a tarda notte. Oltre al mercato settimanale del mattino, dalle 14 ci saranno tutte le manifestazioni, i mercati e i mercatini dei giorni precedenti, in piazza la rievocazione storica del Gruppo Spadaccini di Assisi nel pomeriggio per la più grande festa del Friuli di Tutti i Tempi, con le maschere e magie, giostre e giocolieri, bevande e vivande, streghe e aganis, fuochi e sputafuoco, botteghe e bandiere.

Sempre dal pomeriggio, in via Umberto l, esposizione di bare e carri funebri storici, per farsi un selfie nella Bara preferita. Tra le iniziative interessanti anche la degustazione gratuita del gelato alla zucca offerto dalla Gelateria Da Laura a partire dalle 18.

Alle 18.30 Santa Messa in Duomo che resterà aperto fino alle 23 e in piazza e in via Umberto l ci sarà il concorso La Miglior Maschera Junior per premiare il travestimento più pauroso. A seguire in piazza Cociis, Striis e Aganis: il paese si popola di zucche, streghe e fate d'acqua. La grande festa mascherata della notte dei morti e, alle 23, la rievocazione storica con la sfilata del Gruppo Storico "La Corte di Giulietta" e dei Tamburini del “Gruppo Spadaccini di Assisi".

Sempre lunedì, in piazza poco prima della mezzanotte ci sarà la Battaglia di fuochi e fiamme sui cieli di Rivignano e, quindi, Nox est perpetua una dormienda, la notte bianca dei Santi con chioschi; musiche e concerti dal vivo.

Il giorno di Ognissanti, martedì 1 novembre, fin dal mattino, lungo le vie del paese, tutti gli eventi, i mercati e mercatini dei giorni precedenti e per tutto il giorno chioschi, musiche e concerti dal vivo. Alle 9 da piazza Divisione Julia partirà la XXI Marcia Naturalistica "Parco dello Stella - Fiasp, mentre alle 9.30 dalla piazza principale il via alla Caccia alla Volpe (simulata) che si terrà presso Villa Ottelio Savorgnan (ad Ariis) a cura del Circolo Ippico Hun Club di Palmanova. Dalle 11.30 alle 12.30 al Ristorante Al Ferarut ci sarà il buffet libero con piatti della tradizione friulana.

Alle 8 e alle 18.30, in Duomo la Messa solenne di tutti i Santi. Dal pomeriggio in via Umberto l, esposizione di bare e carri funebri storici. Dalle 15, lungo le vie del paese, la XXVI Fiera dei Santi..mbanchi con spettacoli itineranti di artisti di strada: musicisti, clown, trampolieri, giocolieri e sputa fuoco, mentre nel Palco Centrale lo Spettacolo di danza a cura dell'Associazione Fly Dancing. Alle 19.30, in piazza, spettacolo con MI-KA-EL e gli Angeli di fuoco e alle 20.00 sul Palco Centrale concerto del cantautore CILI0.

A Rivignano Teor la peculiarità principale è il festeggiamento del 2 novembre, seppur cada di mercoledì, inizierà dal mattino e fino a sera offrirà la Grande Fiera Mercato insieme alle altre iniziative presenti già nei giorni precedenti. Dalle 9 alle 12 nella sede dell’Associazione Nazionale Alpini sarà allestito il Museo sulla Grande Guerra.

Dalle 11.30 alle 12.30, al Ristorante Al Ferarut ci sarà il Buffet Libero con piatti della tradizione friulana, mentre dalle 12 al Ristorante Al Morarat, degustazione gratuita del "minestrone". Alle 17.30, nella Trattoria Dal Diaul e I'Aghesante, degustazione gratuita del risotto dei santi.

Dalle 18 in via Umberto l esposizione di bare e carri funebri storici e alle 18.30, in Duomo, la Santa Messa. La sera il grande spettacolo musicale alle 21, sul palco centrale prenderà il via la nuova edizione del Festival Mondiale della Canzone Funebre.

IL PROGRAMMA COMPLETO