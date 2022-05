A Rivolto, ultimo addestramento per le Frecce Tricolori

"Le Frecce tricolori sono un'eccellenza del territorio non solo regionale. Sono un esempio concreto di impegno, spirito di sacrificio, disciplina, senso del dovere a cui ispirarsi. La Pattuglia acrobatica nazionale (Pan) ha un legame profondo con il territorio, è un patrimonio indissolubile che riempie di orgoglio l'intera comunità. L'Amministrazione regionale continuerà ad essere a fianco della Pan a cui augura di raccogliere ancora tanti successi anche nella 62ma stagione acrobatica ormai alle porte". E' il messaggio che il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi ha rilasciato a margine dell'ultimo addestramento della Formazione 2022 della Pan organizzato alla base aerea di Rivolto.

L'evento, riservato ai Club Frecce Tricolori con 10mila spettatori, ha chiuso, come da tradizione, il periodo di addestramento in vista della stagione acrobatica della pattuglia che partirà il 7 maggio con l'Air show a Giovinazzo-Molfetta (Bari).

Ecco la formazione 2022: pony 0 tenente colonnello Stefano Vit (di San Vito al Tagliamento, membro della formazione dal 2012, Capo Formazione dal 2019 al 2021 e, dallo scorso 30 novembre Comandante del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico); pony 1 maggiore Pierluigi Raspa; pony 2 capitano Alessandro Sommariva; pony 3 capitano Simone Fanfarillo; pony 4 capitano Oscar Del Do; pony 5 capitano Alessio Ghersi; pony 6 maggiore Franco Paolo Marocco; pony 7 maggiore Alfio Mazzoccoli; pony 8 capitano Federico de Cecco; pony 9 capitano Leonardo Leo; pony 10 maggiore Massimiliano Salvatore.

Con il vicegovernatore era presente l'assessore alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini che ha ricordato la pluriennale collaborazione con l'Aeronautica militare nell'ambito della quale la Regione promuove il territorio anche all'estero. Le Frecce Tricolori, per l'assessore della Giunta del Friuli Venezia Giulia, contribuiscono a tenere alto il nome dell'Italia e del Friuli Venezia Giulia nel mondo.

Come hanno sottolineato gli esponenti dell'Esecutivo regionale che hanno assistito alle spettacolari esibizioni, le Frecce Tricolori sono capaci di tenerci con il fiato sospeso, di emozionare e di farci sentire profondamente orgogliosi di essere italiani. Presente alla manifestazione anche il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin. "Pattuglia acrobatica si traduce con tradizione e passione, con richiamo ai valori di comunità fatti di lavoro e impegno", ha detto Zanin. "Le Frecce tricolori rappresentano plasticamente e visivamente la voglia di riscatto e di ripresa che il territorio, la gente e le imprese del Fvg hanno per ripartire alla grande e far grande la regione".

La voglia di ritornare a mostrarsi al pubblico, dopo il fermo causa pandemia, è stata ben espressa sia dal comandante della Pattuglia acrobatica, il tenente colonnello Stefano Vit, sia dal comandante del II Stormo della base aerea ospitante, il colonnello Marco Bertoli. Entrambi hanno affermato l'importanza del lavoro di squadra tra le due unità, secondo una collaborazione quotidiana e una sintonia che li porta ad agire insieme, pur con due comandi indipendenti nell'operare, per una migliore offerta di servizi al cittadino.