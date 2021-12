A Romans si accende il Natale

Romans inaugura ufficialmente il periodo delle festività natalizie l'8 dicembre, come da tradizione, in piazza Candussi, alle 18 con l’installazione del Presepe della Comunità (un progetto dell’associazione “la Miglioranza, condiviso e sostenuto dall’ente) e l’accensione, alle 18.30, del grande albero di Natale.

L’imperversare della quarta ondata di Covid non ha consentito di predisporre intrattenimenti musicali e i già organizzati laboratori per bambini (per ora sospesi) ma permette, in ogni caso, un momento, seppur breve ma molto desiderato dall’ente, di incontro e scambio con la comunità che è caldamente invitata a presenziare, rispettando le misure di sicurezza anti Covid.

La seppur breve cerimonia condizionata dalla pandemia, rappresenta per l’ente un forte segno di normalità e il desiderio di restituzione alla comunità della bellezza del Natale. Innanzi ad un semplice abete illuminato e ad un presepe fatto con amore vivremo quel sentimento di accoglienza e festa che l’Amministrazione si auspica possa arrivare a tutte le famiglie.

L’inaugurazione del presepe vedrà la gradita presenza del parroco, don Michele Centomo per la benedizione.

L’ente, assieme all’associazione “La Miglioranza”, ringrazia tutte le associazioni che han dato vita a questo progetto ovvero “Gli amici del Quaiat”, il Centro di Aggregazione Giovanile, l’associazione “Liberatorio d’Arte Fulvio Zonch”, la Pro Loco, l’associazione Royoung. Un ulteriore ringraziamento per la collaborazione ai signori Bruno Zorzin e Giorgio Blasizza, autori della sagoma della chiesa illuminata; a Gigi Murgut e Ugo Toso.

Ad anticipare la cerimonia ufficiale vi sarà l’inaugurazione, martedì 7 dicembre, alle 18 al Centro culturale di Casa Candussi Pasiani, della mostra sui presepi artigianali (saranno esposti i presepi di Enos Biasci, Gilberto Bonfanti, Andrea Caisutti, Luciano Cividin, Avio De Lorenzo, Massimo Gargaloni, Marinella Lupieri, Gualtiero Pian) che sarà visitabile fino al 6 gennaio secondo gli orari della biblioteca. Sono possibili aperture straordinarie, prenotando allo 0481-90555 o scrivendo a bibliotecaromans@gmail.com.

L’accesso alla mostra è consentito solo ai possessori di Green Pass.