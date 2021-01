A Ronchi arrivano i vigili di quartiere

Nuova riorganizzazione della Polizia locale di Ronchi dei Legionari e arrivano anche i vigili di quartiere. Due agenti, infatti, seguiranno Vermegliano, Selz, Soleschiano e San Vito, con il compito di essere più vicini ai cittadini e raccogliere le loro istanze. Ma la presenza sul territorio consentirà anche di effettuare accertamenti anagrafici e controllare strade e servizi pubblici.

La riorganizzione, voluta fermanente dalla comandante, commissario Paola Trinco, guarda all'efficienza e alla modernizzazione. Il servizio di Polizia locale vede impegnato il personale in servizi esterni e disbrigo di pratiche d’ufficio. Il personale in divisa appartenente al comando sarà suddiviso tra operatori che svolgeranno prevalentemente mansioni d’ufficio e operatori che avranno quotidianamente il servizio di vigilanza esterno, che potrà constare di servizio di controllo del territorio, servizio di polizia stradale, servizio di controllo soste all’interno del centro cittadino e altri compiti specifici, individuati di volta in volta a seconda delle necessità.

L’ausiliario del traffico sarà tenuto a svolgere quotidianamente il proprio servizio di vigilanza e controllo soste e all’interno sarà tenuto ad adempiere ad eventuali disposizioni di carattere esecutivo disposto dal comandante o dal vice comandante.