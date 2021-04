A Ronchi, attesa per il premio San Giuseppe

La presidenza del circolo Acli Beato Giuseppe Toniolo di Ronchi dei Legionari ha programmato per la mattinata di sabato 1 maggio la consegna del tradizionale premio San Giuseppe che, dal 1986, viene consegnato a lavoratori che operano nel variegato mondo dell'artigianato e non solo.

Il riconoscimento fin dalla sua prima edizione è stato consegnato sempre il 19 marzo, festa di San Giuseppe, ma purtroppo, a causa della pandemia, la cerimonia 2020 e 2021 non si è potuta tenere. La presidenza del Circolo non ha voluto rinviare nuovamente la consegna, programmando la sua consegna per sabato 1 maggio.

I due premi, quindi, saranno consegnati in occasione della festa del lavoro. Alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo, il vicario don Mirko Franetovich celebrerà una Santa Messa nel corso della quale si pregherà per i tanti lavoratori scomparsi, ma anche per quanti oggi, a causa della pandemia, hanno perso il lavoro o sono in cassa integrazione, ma anche per il grande mondo del lavoro, oggi in grande difficoltà, a causa di questo flagello che anche a Ronchi ha causato tante vittime e sconvolge tutto e tutti.

Alla fine della celebrazione, come consuetudine nella sala conferenze del Circolo, nel rispetto delle disposizioni sanitarie, si svolgerà la cerimonia di consegna dei due riconoscimenti, che sarà coordinata dal vice presidente Fiorenzo Boscarol, dopo i saluti del presidente del Circolo Franco Miniussi, del Sindaco Livio Vecchiet, del presidente dell'associazione provinciale degli artigiani Ariano Medeot e della vice presidente provinciale delle Acli Silvia Paoletti.