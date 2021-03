A Ronchi chiudono nuovamente le palestre

Palestre nuovamente chiuse, da ieri, a Ronchi dei Legionari. Lo stabilisce un'ordinanza del sindaco, Livio Vecchiet, che rimarrà in vigore fino al 5 aprile.

Viene pertanto interdetto l'accesso al palasport, alla palestra di via D'Annunzio e alla polifunzionale Ondina Petean, fatte salve motivazioni comprovate, quali il ritiro di attezzature, materiali o documenti, ma anche per le manutenzioni degli impianti nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

La Polizia locale e le altre Forze dell''ordine sono state incaricate al rispetto della nuova ordinanza. “La situazione non è delle migliori. Abbiamo scelto di chiudere nuovamente le palestre – sono le parole dell'assessore, Erika Battistella - primo perché l'attività scolastica, diritto allo studio, viene svolta da casa e ci sembrava un'incongruenza mandare i ragazzi a fare sport. Tralasciamo le critiche e lasciamo perdere affermazioni e posizioni inutile per il momento. La situazione sanitaria è drammatica e questa settimana sarà cruciale".

"Il sindaco è il responsabile della salute cittadina e il suo è un atto di grande responsabilità. In determinati momenti della vita bisogna fermarsi, analizzare la situazione e scegliere ciò che è giusto e meglio per la nostra cittadina, a prescindere da cosa decidono le federazioni e altri. Ho sempre messo la faccia e di sicuro – ha continuato - non mi tiro indietro in questo momento difficile per lo sport”.

Non sono poche le società sportive che usufruiscono delle palestre per la loro attività preparatoria e agonistica. Specialmente durante la stagione invernale, infatti, spesso si fa a gara per accaparrarsi qualche ora dove portare gli atleti. “Dopo il 5 aprile analizzermo la situazione – ha ribadito il sindaco Vecchiet – e decideremo in merito”.