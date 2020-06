A Ronchi dei Legionari confermato il Centro estivo

Anche quest’anno, l’amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari organizza il Centro estivo. “A causa dell’emergenza sanitaria e coscienti della difficoltà che vivono le famiglie in questo periodo, abbiamo deciso di anticipare e ampliare l’offerta rispetto gli scorsi anni”, spiega l’assessore all’istruzione Mauro Benvenuto. “L’attività partirà il 29 giugno e proseguirà fino al 7 agosto. Sei settimane per una capienza di circa 240 bambini, con un servizio rivolto sia alla scuola d’infanzia sia alla primaria. Il tema di quest’anno? Sarà la ‘Freccia azzurra – un viaggio nel cuore dell’Italia’. Le iscrizioni sono aperte: le famiglie avranno tempo fino alle 19 del 22 giugno”.

“Purtroppo i tempi e le modifiche di giorno in giorno delle linee guida e la scelta di anticipare di una settimana la partenza, motiva i tempi stretti d’iscrizione. Anche le modalità di accesso saranno necessariamente diverse rispetto gli anni precedenti”, prosegue Benvenuto. “L’attivazione e la gestione dei Centri estivi comporta un’elevata assunzione di responsabilità, che deve essere necessariamente condivisa con le autorità sanitarie competenti e le famiglie. Anche i genitori dovranno fare la loro parte, a iniziare dalla sottoscrizione del patto di corresponsabilità previsto nelle Linee guida della Regione e seguendo le indicazioni che saranno loro fornite. Tutte le informazioni si trovano nel sito del Comune”.

“Un’organizzazione sicuramente più complicata ma importante per garantire la sicurezza di tutti”, prosegue Benvenuto. “La cooperativa Itaca seguirà l’intero iter e tutta la gestione del centro. Anche se ci sono stati importanti aumenti di costo, dovuti alle misure di prevenzione, non abbiamo modificato la tariffa settimanale a bambino che sarà di 75 euro, mentre la parte rimanente sarà a carico dell’amministrazione. Uno sforzo economico da parte nostra rivolto esclusivamente alle esigenze delle famiglie e di tutti i bambini. Siamo consapevoli quanto sia indispensabile questo servizio durante i mesi estivi, un supporto importante che permette ai genitori di svolgere tranquillamente il proprio lavoro, affidando i figli in mani sicure. La cooperativa Itaca, infatti, ha già dato prova di professionalità ed esperienza, con un’ottima sinergia di lavoro con le competenze del nostro ufficio istruzione”, conclude Benvenuto.